Vox critica la inacción del PP con el reglamento de distritos de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Ha pasado medio año de este 2025 y sigue sin haber visos de aprobar el reglamento de distritos». Así lo denuncia el portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores. «No se ha movido nada al respecto», lamentó, al tiempo que recordó que «no hay prioridades este sentido».

Así las cosas recordó que su formación solicitó a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y con el objetivo de facilitar y acelerar los procesos que «todos los presidentes de las juntas de distrito fueran concejales del equipo de Gobierno» y que «se realizaran peticiones más realistas en el seno de los mismos.

Dos propuestas que no se tomaron en cuenta y que «prácticamente se despreciaron», criticó, al tiempo que señaló que «ahora y seis meses después de que arrancara el año seguimos sin saber nada del reglamento ni de ejecución del presupuesto destinado a cada distrito».

Un desprecio que la formación también experimentó con su propuesta de rebaja fiscal. «Ahora los populares anuncia un plan de rebaja de tributos», señala el edil. «Me hace gracia porque si tienen esa idea lo suyo es que nos llamen lo antes posible para conocer su planteamiento y acordar con Vox la propuesta».

A este tenor recordó que el PP «quiere compensar el incremento de la tasa de basuras con una bonificación del IBI». Una rebaja que los de Martínez- Acitores ya pidieron «reducir al mínimo, al 0,4%».

USO PARTIDISTA

En este sentido, el concejal aseveró que «este es el gobierno de la prepotencia y de la arrogancia» y volvió a recordar a la popular que «el PP está en minoría» y que «si gobierna es gracias a los cuatro votos de Vox».

Una circunstancia «de la que se olvida continuamente» con acciones «como el uso partidista de las redes sociales del Ayuntamiento de Burgos», señaló y puso como ejemplo «la publicación del balance de gestión de Ayala».

«Es vergonzoso», ha señalado. Y es que el concejal considera que las redes sociales «están para realizar anuncios institucionales o actividades culturales, pero no para hacer propaganda a partidista». Así, señaló que «en la cuenta del PP pueden poner lo que quieran pero no en la oficial del Ayuntamiento».