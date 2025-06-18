Los autobuses lanzadera de la Dance World Cup llegarán hasta la avenida del Arlanzón
Una vez finalizadas las fiestas de San Pedro, podrán estacionar en la plaza de Santa Teresa
Uno de los principales quebraderos de cabeza a la hora de gestionar la movilidad en Burgos de cara a la Dance World Cup era el trasiego constante de personas que acudirán a la cita. Con todas las plazas hoteleras ocupadas y muchos de los participantes pernoctando fuera, resultaba necesario adoptar medidas para que el tráfico sea lo más fluido posible entre el 3 y el 12 de julio. Finalmente, el Ayuntamiento ha coordinado un plan, a través del área de Movilidad y la Policía Local, con el objetivo de acomodar los desplazamientos.
Según detallan fuentes municipales, durante la primera y última jornada de la Copa Mundial de Danza se espera la llegada de entre 23 y 25 autocares. El resto de días, seis o siete autobuses lanzadera procedentes de Valladolid, Palencia y otros enclaves de pernoctación fuera de la ciudad recalarán en la avenida del Arlanzón, para la carga y descarga de pasajeros, «compatibilizando con las líneas regulares de bus urbano hasta el puente Gasset».
Burgos
Máxima vigilancia para el Curpillos, las fiestas de San Pedro y la Dance World Cup
Diego Santamaría
Teniendo en cuenta que se trata de un evento internacional multitudinario, los buses lanzadera tendrán a diario un «flujo constante», hasta el punto de descargar pasajeros «cada media hora». Una vez concluidas las primeras jornadas, regresarán a sus lugares de destino para cubrir los mismos trayectos al día siguiente.
Después de las fiestas, el desmontaje del escenario Céntrico permitirá el estacionamiento de estos autobuses -para descanso de los chóferes o para pernoctar- en la plaza de Santa Teresa. En cualquier caso, lo primordial será que dichos autocares puedan «convivir» con los usos habituales de las líneas de bus que circulan por la zona.