Los autobuses lanzadera de la Dance World Cup llegarán hasta la avenida del Arlanzón

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Uno de los principales quebraderos de cabeza a la hora de gestionar la movilidad en Burgos de cara a la Dance World Cup era el trasiego constante de personas que acudirán a la cita. Con todas las plazas hoteleras ocupadas y muchos de los participantes pernoctando fuera, resultaba necesario adoptar medidas para que el tráfico sea lo más fluido posible entre el 3 y el 12 de julio. Finalmente, el Ayuntamiento ha coordinado un plan, a través del área de Movilidad y la Policía Local, con el objetivo de acomodar los desplazamientos.

Según detallan fuentes municipales, durante la primera y última jornada de la Copa Mundial de Danza se espera la llegada de entre 23 y 25 autocares. El resto de días, seis o siete autobuses lanzadera procedentes de Valladolid, Palencia y otros enclaves de pernoctación fuera de la ciudad recalarán en la avenida del Arlanzón, para la carga y descarga de pasajeros, «compatibilizando con las líneas regulares de bus urbano hasta el puente Gasset».

Teniendo en cuenta que se trata de un evento internacional multitudinario, los buses lanzadera tendrán a diario un «flujo constante», hasta el punto de descargar pasajeros «cada media hora». Una vez concluidas las primeras jornadas, regresarán a sus lugares de destino para cubrir los mismos trayectos al día siguiente.

Después de las fiestas, el desmontaje del escenario Céntrico permitirá el estacionamiento de estos autobuses -para descanso de los chóferes o para pernoctar- en la plaza de Santa Teresa. En cualquier caso, lo primordial será que dichos autocares puedan «convivir» con los usos habituales de las líneas de bus que circulan por la zona.