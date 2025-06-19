El PP da luz verde a la modificación de la ordenanza de Terrazas con el «voto responsable» de Vox

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La modificación de la ordenanza de Terraza es ya una realidad después de que el PP aprobara definitivamente el cambio de la norma con el «voto responsable» de Vox y la abstención del PSOE. Una modificación que, si bien se aprueba en junio, «no entrará en vigencia hasta el próximo mes de septiembre» o lo que es lo mismo «nueve meses después de la aprobación de la propuesta de cambio llevada a Pleno en el mes de diciembre de 2024», tal y como señaló el concejal de Vox, Ignacio Peña.

En este sentido, el propio Peña señaló que la modificación «se ha demorado demasiado» al tiempo que apuntó que «aún quedan pendientes de aprobación un centenar de solicitudes de licencias» y criticó que «se ha dejado a los pies de los caballos a los hosteleros durante meses».

Una situación de la que el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, culpó al grupo municipal socialista. «Esta ordenanza se aprobó en mayo de 2023, cuando aún gobernaba el PSOE». Una ordenanza «viciada desde un inicio porque hacía imposible dar respuesta a las más de setecientas peticiones de licencia en un tiempo normal», aseveró.

En este sentido, Manso recordó que la modificación «quiere resolver los problemas que quedan pendientes de la ordenanza inicial». Especialmente permitirá «agilizar el proceso de concesión de licencias mediante una declaración responsable» y «modifica el régimen sancionador». Cuestiones que permitirán «instalar las terrazas con la legalidad y sencillez necesarias».

Desde la bancada socialista, el concejal Julio César Arnáiz, se mostró muy crítico con los cambios realizados en el texto regulador. Y es que para el socialista, la modificación «no pone el foco en el principal problema de la concesión de licencias de terrazas: que los servicios municipales son incapaces de hacer frente a la avalancha de solicitudes, ya que necesita una plantilla de refuerzo o flotante para este tipo de casos».

Así, el socialista considera que la modificación «no entra a dar respuesta a lo importante como es equilibrar el uso de la calle para el peatón». De hecho, afirma que «la ordenanza no ha variado lo más mínimo». «Únicamente están moviendo la bolita y lo llaman cambio profundo cuando eso sería ilegal porque no habría pasado por participación ciudadana».

En este sentido, el socialista sentenció que el problema de la ordenanza de terrazas «no es en sí el texto, sino la dificultad de conceder las licencias por falta de medios en el Ayuntamiento de Burgos». Además, criticó que «se modifique el régimen sancionador porque protege al que más dinero tiene» porque «iguala los periodos de suspensión de actividad de las sanciones y solo aumenta la multa», una situación que comparó con el carnet de conducir por puntos. «Si no existiera quien tuviera más dinero podría saltarse la ley cuando quisiera porque tendría el dinero para hacer frente a las multas, pero no habría más consecuencia que esa».

Al margen de estas cuestiones, Arnáiz recordó que «se sigue sin declarar las zonas singulares y mientras se están dando permisos para la colocación del suelo pododáctil». Un suelo que «iba a estar listo antes de las fiestas San Pedro y San Pablo», tal y como señaló Peña, pero que «no será una realidad y las terrazas ya están en funcionamiento».

Ante las críticas, Manso reiteró que «son los propios hosteleros de la ciudad quienes nos han pedido por tierra, mar y aire la modificación de esta ordenanza» y «es lo que hemos hecho», sentenció.