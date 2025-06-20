Ni lluvia ni viento: Sol y calor para disfrutar del Curpillos y el Parral

Sol, calor y sin lluvias en un Curpillos que rozará los 32 grados en BurgosTOMAS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

El tiempo colabora para el lucimiento de la fiesta más tradicional de Burgos en un viernes festivo como este en el que el sol luce para alumbrar una de las citas más señaladas del calendario festivo local. Quizá hasta demasiado buen tiempo, ya que la ciudad de Burgos vivirá este viernes una jornada del Curpillos marcada por el calor y el cielo despejado durante buena parte del día.

Las altas temperaturas serán protagonistas desde primeras horas, con valores que ya a mediodía superarán los 28 °C y alcanzarán su punto álgido en torno a las 16:00 horas, cuando se espera una máxima de 32 °C, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también señala que en ese momento del día apenas soplará viento. Será por la tarde, cómo no, cuando se levante el aire, según la previsión meteorológica.

El sol brillará con fuerza durante toda la mañana, favoreciendo el ambiente festivo en Las Huelgas para presenciar la procesión y el desfile militar, así como el baile de los Gigantillos en el Compás de Adentro. A medida que avance el día y los burgaleses se desplacen para participar en El Parral en La Quinta el calor apretará aún más. Sin que bajen las temperaturas, a partir de las tres de la tarde, los cielos comenzarán a cubrirse y permanecerán encapotados hasta aproximadamente las siete de la tarde. No obstante, la Aemet descarta precipitaciones en la ciudad, por lo que no se espera que la nubosidad empañe la celebración.

Cielos despejados sobre Burgos al inicio de los actos oficiales del día del Curpillos.TOMAS ALONSO

Sí se mantienen activados avisos por tormentas en algunas zonas del norte de la provincia y en la comarca de Pinares, aunque sin afección prevista para la capital.

A lo largo de la tarde, el viento irá ganando intensidad de forma progresiva, alcanzando su máxima velocidad —hasta 30 km/h— en torno a las 21:00 horas. Pese a ello, la jornada concluirá con sol de nuevo sobre la ciudad, dejando un cierre cálido y agradable para quienes prolonguen la fiesta al aire libre.