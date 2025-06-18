Cuenta atrás para el Parral en la Quinta. Aquí tienes precios y ubicación de las peñas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Parque de la Quinta desde la zona de la rotonda de acceso a la Bu 11 hasta la pasarela del Paseo de los Atletas ya está zonificado. Sobre el suelo se despliega la ubicación de las peñas para la segunda Jira del Parral en la Quinta. «Los espacios del sorteo ya están marcados sobre el suelo y mañana (por hoy) cada peña empezará a montar sus carpas», explica el presidente de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, Miguel Santamaría.

La mayor parte de los puestos están ubicados junto al río. Si entran desde los bajos de la autovía se encontrarán el siguiente orden de peñas: Nuestra Señora de las Nieves, San Pedro de la Fuente, Real y Antigua de Gamonal, Los Gtreños, Ferroviarios, Alegría de San Pedro, Los Sanjuanes, Jóvenes de San Cristóbal, La Farra, Aramburu Boscos, Casa Andalucía, Los Titos, Los Mangas, San Juan del Monte, Zurbarán, Recreativa de Fátima, Comuneros, Capiscol, Los Felices, Julianitos, Los Pitufos, Los Chamarileros, Rincón de Castilla, Los Verbenas, Los gamones, Los Calores, El Crucero, Fajas de Huelgas, Los Abstemios, San Vicente de la Ventilla, Blusas de San Esteban y El Monín.

Después, Junto al Parque de la Quinta las carpas hacen un giro que protagonizan Colón, Jóvenes de Gamonal y sigue en frente de la línea de peñas los de Antonio José, Los Famosos y La Inmaculada. En esta zona se ubicará el parque infantil y ya, junto a las Veguillas se instalarán las carpas para los servicios sanitarios de Cruz Roja y los de Protección Civil así como los baños y puntos violeta.

Los números del Parral en la Quinta

Todas las peñas ya disponen de la materia prima para dar de comer y beber a los miles de burgaleses que se espera se acerquen hasta la Quinta. Más de 4.625 kilos de morro, 3.700 kilos de morcilla IGP, 3.700 de chorizo se asarán en las barbacoas de las 37 peñas de media. Además se servirán 2.000 tortillas de patatas y habrá entre cuatro y cinco peñas que repartirán 120 kilos de sardinas.

Los caldos que regarán la fiesta también están disponibles. Una media de 7.400 litros de calimocho repartirán las peñas, unos 200 litros en cada mostrador. Aunque la cerveza será la gran protagonista con 49.000 de la normal, otros 22.000 de radler y también 0,0. En cuanto al vino, se repartirán unas 370 cajas de tinto y blanco y habrá mosto y refrescos para todos los asistentes.

Los precios en las peñas se mantienen respecto al año pasado. «Hubo bastante debate al principio porque los precios han subido, pero se ha decidido finalmente mantener los precios», señala Santamaría. Finalmente habrá bebidas por un euro. Serán los vasos de sidra, mostos y agua. El vino, de Ribera o Rioja, se venderán a un precio de 1,3 euros. El mismo precio que tendrán los botellines de cerveza o las cañas. Los refrescos y Bitter suben un poco más hasta los 1,7 euros mientras que los cachis de cerveza, calimocho o cerveza con limón serán lo más caro con 4,5 euros. Además los pinchos tienen un precio unitario de 1,7 euros. Después sardinas, paella, brochetas de gamba, son propuestas con las que cada peña busca atraer al público. Desde la Federación recuerdan «disfrutar de la fiesta y beber con moderación».