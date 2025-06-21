26 comas etílicos y siete traslados al HUBU durante el Curpillos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Fue, dentro de lo que cabe, una jornada bastante tranquila pese a tratarse de un macroevento que llegó a rondar los 50.000 asistentes. Aparte de la gran cantidad de desechos acumulados, la Jira del Curpillos en el paseo de La Quinta registró 235 intervenciones sanitarias.

La mayoría de estas actuaciones, según fuentes municipales, estuvieron relacionadas con mareos y lipotimias (28), comas etílicos (26) y traumatismos (ídem). Además, se atendió a 24 personas por problemas de alergia, a ocho por insuficiencia respiratoria, cuatro por taquicardias, otras cuatro por quemaduras y 11 por distintas cuestiones que no revisten gravedad.

El operativo desplegado en la zona de seguridad estuvo coordinado por Cruz Roja, que movilizó a 22 voluntarios, dos médicos y tres enfermeras. De los casos atendidos, tan solo siete derivaron en traslados al Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Por otro lado, no se registraron incidencias significativas en materia de actuaciones policiales.