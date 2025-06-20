¿Has estado en la multitudinaria Jira del Parral en la Quinta? Búscate en las fotos

Mientras en el Monasterio de las Huelgas no había ni empezado la misa del Curpillos, aun no habían empezado a bailar danzantes, gigantillos y gigantones y la réplica del Pendón de las Navas de Tolosa no había asomado por la calle Alfonso VIII, en la Jira del Parral de la Quinta empezó a llegar el personal a las 10.30 de la mañana. Los peñistas ya habían empezado a preparar todos los manjares. Se han repartido 12 toneladas de carne y 2.000 tortillas y miles de litros de cerveza y calimocho. "Es una tradición muy nuestra, es algo de Burgos vivir esto todos juntos, con tus vecinos, es algo único", aseguraba una de las peñistas. El comentario más habitual, "¿el próximo año? nos volvemos a ver en la Quinta". Un día para ver amigos que hace tiempo que no ves, encontrarte con vecinos que nunca coincides y disfrutar de tu peña. Así ha sido el Parral en la Quinta. ¿Has estado? Búscate en las fotos.
Así ha sido la Jira del Parral en la Quinta en fotos
