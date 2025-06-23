La sorpresa del Zurbarán Rock: Robin McAuley, en acústico a los pies de la Catedral de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Todavía no estaba todo contado en la que será la octava edición del Zurbarán Rock 2025, que llega a Burgos días 18 y 19 de julio de la mano de Metal Castellae.

La novedad, gracias a la colaboración por tercer año consecutivo de la Fundación Círculo, traerá al escenario, con este mismo nombre a los pies de la Catedral, a Robin McAuley en acústico, junto al guitarrista Aldo Lonobile.

El sábado, 19 de julio, a las 13.00 horas, en el momento del vermú, uno de los cabezas de cartel actuará gratis en la plaza del Rey San Fernando, después de haber actuado con su banda el viernes por la noche.

Robin McAuley, nuevo fichaje para el Zurbarán Rock 2025.ROBIN MCAULEY

Desde Fundación Círculo, la gestora cultural, Silvia Arribas, ha mostrado el interés por colaborar con este festival, con gran poder de atracción de público, porque «se alinea perfectamente» con los fines de la entidad, por lo que supone de acceso a la cultura de forma libre y gratuita.

La presencia de McAuley en acústico eleva aún más la calidad de esta cita porque es una «leyenda» y una de las «voces más emblemáticas del hard rock» de todos los tiempos, según comenta Laura Sagredo, coordinadora del Zurbarán Rock.

La portavoz indica que cuenta con una trayectoria de más de 40 años, cuando fundó una de las bandas referentes de todos los tiempos. Así, explica que el músico y compositor irlandés es famoso por ser vocalista y fundador de la banda McAuley Schenker Group y por haber sido vocalista de Survivor entre los años 2006 y 2011. La banda mencionada surgió, como precisa Sagredo, con la participación de Michael Schenker, hermano del famoso guitarrista Schenker de Scorpions.

El escenario de la Fundación Círculo es uno de los rincones «más especiales» del Zurbarán Rock, en palabras de la portavoz de la organización, porque permite que la cita se expanda por la ciudad y que los 'zurbaraners' estén más integrados en la ciudad.

En los años anteriores las actuaciones en pleno centro de la capital han sido todo un éxito «porque las camisetas negras y las melenas han inundado el corazón de la ciudad», explicaba Sagredo, que tiene la confianza de que este año será si cabe aún más importante la presencia de los amantes del heavy metal.

Según las palabras de la coordinadora del festival, «el heavy metal es hermandad y es buen rollo y no tenemos más que consultar a cualquiera de los locales que tenemos por la ciudad para que nos transmitan esa misma sensación».

Zurbarán Rock 2025 cuenta con un cartel con una veintena de grupos de diez nacionalidades. La organización dispone de un presupuesto de cien mil euros para organizar uno «de los pocos festivales gratuitos de hard rock que hay en España y que atrae a miles de personas». Algunas de las propuestas más interesantes son, además de McAuley, el grupo irlandés de thrash metal Gama Bomb; el legendario Ross Friedman, más conocido como Ross The Boss y fundador de Manowar; Evil Invaders; Kilmara o la energía del hard rock y la épica del metal sinfónico con Crazy Lixx y Xeneris, entre otros. Con este impresionante cartel esperan superar los 12.000 espectadores de la edición de 2024.