El Zurbarán Rock 2025 calienta motores con un cartel «muy internacional»

Zurbarán Rock 2025 calienta motores. El festival, que tendrá lugar los 18 y 19 de julio en la capital burgalesa, cierra su cartel con una veintena de grupos de diez nacionalidades. Así lo apuntó Laura Sagredo, coordinadora del festival organizado por la asociación Metal Castellae, en la firma del nuevo convenio que la asociación ha suscrito con la Fundación Caja Rural, que dará nombre al segundo escenario del evento.

«Somos uno de los colaboradores principales de esta cita cultural que es un referente para Burgos y a nivel nacional e internacional», señaló Tomás Fiscac, presidente de la fundación. Una ayuda económica que de diez mil euros que, sumada a la de otra decena de empresas y entidades, permite a la organización contar con un presupuesto de cien mil euros y organizar uno «de los pocos festivales gratuitos que hay en España y que atrae a miles de personas».

Un festival que además «destaca por la calidad y la cantidad de los grupos que componen el cartel cada año», recordó Israel Hernando, presidente de Metal Castellae, quien afirmó que «el festival no tendría sentido si no se implica a la ciudad y el retorno económico no acaba en ella».

Zurbarán Rock es «un festival vivo», que «sigue creciendo, que cada vez será más grande» y que «ha puesto a Burgos en el mapa», afirmó Hernando, que preguntado por un posible cambio de ubicación de los escenarios aseveró que «es una cuestión que habrá que ver y valorar año por año».

Esta octava edición del festival es «un crisol de culturas con propuestas tan interesantes como el grupo irlandés de thrash metal Gama Bomb; el legendario Ross Friedman, más conocido como Ross The Boss y fundador de Manowar; Evil Invaders; Kilmara o la energía del hard rock y la épica del metal sinfónico con Crazy Lixx y Xeneris, entre otros», añadió Sagredo.

«Es un orgullo contar con bandas que son referentes en todo el mundo y que lleguen a personas que de otra manera no las hubieran escuchado nunca», aseveró la responsable de la organización de la cita.

A este tenor, Sagredo recordó que el Zurbarán Rock además de en continuo crecimiento está en «constante revaluación» y es que «cada año al finalizar la cita pasamos una encuesta con preguntas cerradas y abiertas y cada año analizamos el casi millar de respuestas para seguir mejorando en todo lo posible».

Con más de 12.000 asistentes en la última edición, la marca Zurbarán constituye un «valor añadido» para la ciudad, recordó Fisac, quien señaló que la fundación «mantiene el compromiso con la acción cultural tanto en Burgos como en la provincia».