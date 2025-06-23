Excavaciones en Atapuerca. Arranca la campaña del relevo con una escala para conectar penal con dolina

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Puesta de largo en la Trinchera del Ferrocarril donde se ha conjugado las tradiciones adquiridas durante 47 años de excavaciones en los yacimientos de Atapuerca con la puesta de largo de la tercera generación de codirectores de los yacimientos de Atapuerca. El inicio de la nueva campaña, como años atrás, se lleva a cabo en los yacimientos de trinchera en esta primera quincena y se prolongará a otros yacimientos en el mes de julio en el que se desarrolla el grueso de la campaña.

"Seguimos igual, seguimos unidos, seguimos trabajando como hasta ahora en un proyecto que trasciende a las personas, aquí hay trabajo para generaciones no se cuenta en años", explicó el codirector, Juan Luis Arsuaga, en el especial inicio de la campaña de excavaciones de los Yacimientos de Atapuerca. "Esto es un ecosistema que funciona muy bien engrasado y con todos los engranajes que van a la perfección", señaló Arsuaga.

Palabras que ejemplifican la transición tranquila y premeditada gestionada en los últimos años y que a los pies de la Trinchera se ha hecho visible en el inicio de los trabajos donde el objetivo principal sigue siendo el mismo. "Se suele decir que Atapuerca está reescribiendo la historia de la humanidad, yo prefiero decir que se está escribiendo la historia de la humanidad porque la mayor parte de lo que se excava aquí no se tenía noticia, es escritura nueva", reivindico el director científico del Museo de la Evolución Humana.

Junto a Arsuaga, los seis nuevos codirectores posaban para los medios en el risco del yacimiento de Galería, donde ya han empezado a picar el sedimento. El relevo se materializa con Marina Mosquera y Andreu Ollé (IPHES de Tarragona); María Martinón y Alfonso Benito (Cenieh); y José Miguel Carretero (Laboratorio Evolución Humana UBU) y Ignacio Martínez Mendizábal (Universidad Alcalá de Henares).

Hubo referencias a quienes han cedido el testigo. "Dos de las tres caras más emblemáticas de la sierra, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, no están aquí físicamente pero, creednos, los que más les echamos de menos somos nosotros, aunque están en todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos porque lo hemos aprendido de ellos", señaló María Martinón. Apuntaba que "nosotros estamos aquí con muchísima ilusión, trataremos de dar lo mejor de nosotros mismos en la excavación y e la dirección para mantener este gran equipo que yo creo que es la cave de la continuidad y del éxito", remarcó la directora del Cenieh.

Brazo robótico en la excavación de Penal

La continuidad es que se siguen excavando los mismos yacimientos de los últimos años que recogen la historia de la prehistoria en Europea desde hace 1,4 millones de años hasta los primeros agricultores recolectores de la meseta. Este año el interés se centra en dos de los yacimientos que ya se empiezan a excavar en esta primera quincena de junio. Se trata del nivel de TD-6 Gran Dolina donde la manta de coprolitos (heces) de Hiena aventuran un espacio sellado y repleto de fósiles de Homo antecessor, probablemente inmaduros y jóvenes, que fueron canibalizados por sus congéneres. "Ya no hablamos de nueve, diez o doce metros cuadrados de excavación (lo que se sabe de esta especie descrita en Atapuerca se ha obtenido en diferentes sondeos del yacimiento), hablamos de 40 metros cuadrados que nos podrán dar una foto de lo que realmente ocurrió", señaló la codirectora de Atapuerca, Marina Mosquera.

El Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) busca prolongar el registro de ese rico nivel algo para lo que Penal ha empezado a dar pistas. "Penal se tiene que entender como parte de Gran Dolina, al que la Trinchera partió en dos", explicó María Martinón. Las pistas de que podrían estar en un nivel TD 6 en la parte mas cercana a la Trinchera del Ferrocarril han sido herramientas antiguas, compatibles con las datadas en 850.000 años, y la presencia de microfauna similar a la del nivel 6 como el Dolinasorex.

Este año buscan certificar esa conexión pero "estos sedimentos más interesantes están en una zona un poco inestable y tendremos que excavarla desde la Trinchera hacia adentro para coger ese nivel que creemos que tiene más material, pero es difícil excavarlo desde dentro", señaló. Así que, a falta de andamio que se solicitará en caso de confirmar la riqueza de este espacio, se trabajara este año con "una plataforma con brazo elevado para realizar un abordaje a menor escala de la zona que consideramos más rica y a ver si hay suerte".

¿Más antiguo que Pink?

En este mes de junio también se trabaja en Elefante. El yacimiento de Pink, el abuelo de Europa, busca ampliar el registro de 1,4 millones de años pero viene con sorpresa. "Vamos a profundizar en el sondeo en el que apareció un canto de cuarcitas es mucho más antiguo de lo que sería Pink y veremos a ver si podemos retrotraer aún más la presencia en la Sierra de Atapuerca", remarcó Mosquera.

Los trabajos también se desarrollan desde este mes en Mirador donde se aborda el trabajo de profundizar en el acceso a galerías más amplias para profundizar en el conocimiento de as poblaciones de hace 6.000 años que usaban la zona como redil de ganado, realizaban su vida y hasta se han recuperado rastros de pintura rupestre. Aunque "seguimos profundizando escalonadamente la pared de la cueva para encontrar salas mas grandes donde podamos tener evidencias más amplias, mas ricas de esta ocupación", avanzo Marina Mosquera.

También se inician los trabajos en la zona de cueva de Fantasma. Un espacio de ocupación neandertal que ya ha dado dos fósiles humanos de esta especie y que busca ampliar el registro. También se esperan buenos resultados de los trabajos en Galería, en un nivel de entre 200.000 y 400.000 años donde se adentran en un espacio muy rico en industria achelense.

Tarea para julio: "Más y mejores fósiles"

Para el mes de junio se trabajará en el Complejo de Cueva Mayor. Este espacio incluye los yacimientos de Portalón, Estatuas Interior y Exterior y Sima de los Huesos. Estos trabajos están coordinador por Arsuaga, José Miguel Carretero y Ignacio Martínez Mendizábal. El trabajo es continuista, aunque juegan sobre seguro. La Sima de los Huesos es el yacimiento que ha ofrecido mas fósiles humanos de una misma especie y probablemente grupo de individuos del que han ofrecido más de 6.000 restos. "Es un yacimiento excepcional, una joya de la paleoantropología mundial, un yacimiento único donde esperamos no sé si más o mejores fósiles, porque las cosas siempre van despacio, pero estaremos en la zona de los restos humanos y haremos un esfuerzo por conocer mejor la formación del yacimiento", remarcó Carretero.

Como en Fantasma, hay dos yacimientos musterienses. En Estatuas Interior y Estatuas Exterior donde "hay mucha industria lítica que atestigua la presencia de neandertales pero esperamos, ¿porqué no? encontrar restos de estos neandertales que sabemos que han habitado este entorno desde hace 70.000 años a épocas más modernas", destacó. Y en Portalón "estamos excavando una ciudad que ha estado habitada durante 7.000 años", remarca. El trabajo se centrara en seguir profundizando porque "la conservación y diacronía continua de este yacimiento lo hace muy particular y excepcionalmente interesante porque se pueden hacer muchos estudios a lo largo del tiempo en un mismo entorno".

Arranca la campaña que inaugura un tercer relevo en la dirección del trabajo científico para el que Arsuaga parafrasea al padre de la paleontología moderna (George Gaylord Simpson) quien "en la cena de despedida de un viaje por España hizo un brindis que solía utilizar donde decía por mas y mejores fósiles, en nuestra época, con Emiliano Aguirre, teníamos esos momentos celebraciones con éxitos no tan abundantes como los actuales y creo que hoy podemos brindar mentalmente por esta campaña y las siguientes con este equipo para encontrar mas y mejores fósiles".