Rebajas a la vista. Los comerciantes esperan remontar la floja temporada por el retraso del calor

Sara y Esther caminan con calma por el centro de la ciudad. Iban a aprovechar la mañana libre con un buen café en una terraza, pero un cartel les ha hecho cambiar de plan sobre la marcha. Las bolsas cantan y ellas lo confiesan sin rubor. Han estrenado las rebajas. No contaban con ello. Peinan alguna cana y en su calendario particular el tiempo de descuentos arranca tras las fiestas de San Pedro y San Pablo. Se resisten a asumir que la liberación del mercado ya hace años que dinamitó la fecha fija de inicio de campaña, marcada el 1 de julio, aunque en Burgos pudiera prolongarse al 2, 3 o 4, según cayera lo que entonces era algo más que una semana grande.

De vuelta al presente, agradecen haberse topado con las rebajas, aunque entienden que es una faena para los pequeños comercios verse obligados a adelantarlas para poder competir. A ellas, sin embargo, les ha venido de lujo porque poco o nada había caído estos últimos meses. «No apetecía mucho», explican, en referencia a lo que ha tardado en cuajar el buen tiempo -una hace apenas unos días que consumó el cambio de armario en proceso desde mayo- y prosiguen con su caza del chollo fortuita.

Encarnan estas burgalesas, sin saberlo, el pronóstico del sector, un deseo más que fundado de que los días que arrancan deriven en una «buena» campaña que levante la mala temporada de la que vienen, a causa del retraso del calor. «Ha sido muy floja. No hemos tenido ni esos quince días de tregua que otros años surgen en abril y animan las ventas y en mayo, más lluvia y frío», lamenta Patricia Gil, comerciante y presidenta de Centro Burgos, la agrupación que representa al gremio del casco histórico de la ciudad.

Pero esta circunstancia negativa, una vez superada, dado el calor que aprieta estos días, se torna en oportunidad. A las ganas acumuladas de los devotos de las compras se suma una oferta variada repleta de «opciones interesantes en todas las tallas», precisa Gil, convencida de que servirá para remontar el reciente bache.

El trasiego que registra su establecimiento un martes por la mañana apuntala su augurio. Ella es una de las que se lanzaba a adelantar las rebajas. Circunstancias logísticas la hacían desistir de su intención inicial de aguardar hasta finales de semana, horizonte dibujado por Inditex, que sin norma que estipule lo contrario es quien marca el ritmo al sector textil. Este grupo y otras grandes firmas lanzarán sus descuentos entre el jueves y el viernes, pero los hay que ya la semana pasada se arrancaban, lo que empuja a los pequeños a sumarse para poder competir. «En fiestas nos despistamos y agosto es casi inhábil, así que es comprensible que en vista de que hay cadenas que llevan días bombardeando con publicidad haya tiendas que opten por empezar pronto para aprovechar el tirón», opina.

Así, el goteo estos días de anuncios en los escaparates es incesante. Como lo será el de la clientela que responda a la llamada. «Ya no hay colas como antaño», indica la vocal de textil y calzado de la Federación de Empresarios de Comercio, Meritxell Mérida, que aunque partidaria, como Gil, de volver a una fecha de inicio de rebajas fija para todos, comprende que, en el escenario actual, cada comercio sea libre de subirse al carro del que tiran las franquicias y que afecta en mayor medida, por proximidad, a los negocios del centro.

En Gamonal, por su parte, esperarán mayoritariamente a reponerse del puente festivo para iniciar los descuentos. El gerente de la agrupación de comerciantes Zona G, Borja García, coincide con Gil y Mérida en predecir que, aunque estas campañas «han perdido fuerza al proliferar las promociones especiales durante todo el año», las ventas crecerán y aliviarán la sequía de los últimos meses. Pone el foco en la primera semana -en Burgos, un tanto particular por la coincidencia con las fiestas-, que suele ser indicativa del resultado final. «Si empieza fuerte», la cosa pinta bien.

La celebración de la Copa del Mundo de Danza también tendrá repercusión en la caja registradora de los comercios textiles de la ciudad. Esa es la idea, de hecho, que subyace bajo el cacareado impacto económico de la cita. No es baladí, en realidad, imaginar que un puñado de los más de 20.000 visitantes que recalarán en Burgos a cuenta de este evento se adentren en los negocios locales en busca de género que no puedan encontrar en sus lugares de origen. Se arremangan ya propietarios y trabajadores de estos negocios para hacer frente a la esperada oleada a comienzos de julio, que elevaría a los altares la campaña de rebajas estivales de 2025.

Recientemente, los representantes del sector acudían a una reunión en la que pudieron conocer los detalles de la actividad, horarios y ubicación de diferentes escenarios, con la intención de que puedan prepararse. «Es información muy valiosa, pues tenemos que adaptarnos, saber, por ejemplo, si hay días que necesitamos refuerzos o decidir si queremos ampliar horarios», indica Patricia Gil, de Centro Burgos, segura de que esta actividad se dejará notar. «Hay familias que vienen hasta diez días, da tiempo a todo, puedes ver la Catedral, visitar museos, ir de tapas y conocer unas cuantas tiendas», explica, para confiar en que, además, esas visitas sean solo el principio. «Lo ideal es que se queden con ganas de volver o de recomendar a sus conocidos esta ciudad como destino turístico y de compras», apostilla.

A ello tratará de contribuir la iniciativa liderada por ProBurgos en colaboración con la Federación de Empresarios de Comercio (FEC), Centro Burgos y la Cámara de Comercio, que (mediante publicidad en distintos espacios públicos, incluida una gran lona) buscará dar la bienvenida a los participantes y animarles precisamente a aprovechar las rebajas recién iniciadas.

Incluso en Gamonal esperan notar los efluvios de esta competición internacional. El gerente de Zona G, Borja García, recuerda que hay mucha gente que cuando viaja se informa antes a través de internet y, sobre todo, en redes sociales de lo que le ofrece ese lugar y también de las tiendas que puede encontrar. «Si algo les interesa, se van a acercar», asevera.