El sello dedicado a este rincón único de Burgos competirá por ser el más bello de Europa

El Yacimiento Arqueológico de la Ciudad Romana de Clunia, situado en la localidad burgalesa de Peñalba de Castro, ya tiene sello propio. La Diosa Fortuna, hallada en el Teatro Romano de Clunia durante las excavaciones del año 2007, es la imagen de este sello que «pone el foco en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España», afirmó el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez.

La escultura se reconstruyó gracias a los más de 200 fragmentos encontrados en los yacimientos y es «un emblema de Clunia», añadió, al tiempo que recordó que la imagen «simboliza la paz y estabilidad garantizadas por el poder romano» y «su hallazgo es uno de los más destacados del yacimiento burgaleses».

Por su parte, la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera, señaló que «no se trata de un sello al uso» y es que «como complemento a esta emisión, Correos también ha lanzado una tarjeta enteropostal conmemorativa». Se trata de «una tarjeta prefranqueada, con una tirada limitada de 4.500 unidades, que muestra una imagen de las Termas de Clunia junto a una recreación de cómo habrían sido en su época», explicó Lera.

Además, «se ha creado un pliego premium con ocho sellos con la imagen de la Diosa Fortuna y cuatro viñetas que quieren contar un poco más sobre el teatro, las termas, el foro y casa- palacio». Una auténtica «joya» para coleccionistas y amantes de la filatelia que «cuenta parte de nuestra historia».

La directora explicó que «se realizará una tirada de 90.000 sellos a un precio de 1,85 euros, correspondiente a la tarifa B, que son sellos que se pueden enviar a Europa».

Concurso europeo

Precisamente el sello de Clunia participa en el concurso europeo ‘El diseño filatélico más bonito de la serie Europa 2025’, organizado por PostEurop. «Esta iniciativa invita a los ciudadanos a votar por el sello más bello del año entre los emitidos por los países miembros, todos con temática común», señaló Lera.

En esta ocasión, el tema elegido es ‘Conjuntos arqueológicos’. «Clunia tiene mucho que ofrecer porque sin duda es unos de los yacimientos más importantes del país» y «creímos que esta era una buena oportunidad para que tuviese su sello y darlo a conocer en Europa».

El certamen se abría el pasado 16 de mayo, coincidiendo con el Día de Europa, y acaba el 9 de septiembre. El ganador se dará a conocer en el mes de octubre. Los ciudadanos pueden votar por este sello a través de la web https://europastamps.eu/europa2025.

Al finalizar la presentación del sello se llevó a cabo el tradicional matasellado de honor, con un matasellos que también cuenta con la imagen de la Diosa Fortuna. «Clunia forma parte de la historia de la filatelia y de Correos y que esta relación dure muchos años», sentenció la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de la entidad.