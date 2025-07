Suspenden las excavaciones de dinosaurios de Salas por falta de apoyos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Los paleontólogos no se concentrarán este año en los alrededores de Salas de los Infantes para iniciar una nueva campaña de excavación. El de 2025 será un año en blanco en la exploración de los más de 150 espacios de interés paleontológico localizados en la sierra de la Demanda. No hay apoyos suficientes, no es que hayan sobrado en el pasado, pero este año se han plantado. «Sin un apoyo de las administraciones decidido y sostenido no podemos mantener la actividad de restauración y con la exploración de nuevos sitios de interés», explica el director del Museo de Dinosaurios de Salas y director de las excavaciones, Fidel Torcida.

El trabajo de campo es fundamental para obtener nuevos restos, ampliar el conocimiento de un espacio que ha dado cuatro holotipos, especies descubiertas en esta tierra. Hitos que llaman la atención de expertos internacionales, que siempre acuden a la llamada de las Jornadas Paleontológicas o mantienen acuerdos de investigación con los científicos voluntarios del Colectivo Arqueológico y Paleontológico Salense (CAS). Pero son ignorados por la administración que ha ido menguando poco a poco sus aportaciones o han derivado su gestión de Patrimonio a Medio Ambiente.

«Este año no sabemos qué fondos vamos a disponer, esto nos obliga, con lo que tenemos, a elegir entre excavar, como hemos hecho cada verano, o restaurar piezas que tenemos y no nos ha quedado más remedio que elegir lo segundo», lamenta Torcida. Algo de campo harán porque se plantean en septiembre revisar y limpiar alguno de los yacimientos de icnitas de dinosaurios.

Es la primera vez que los paleontólogos y arqueólogos no abren un hueco entre el pasado de hace millones de años en la Sierra de la Demanda. «Algún año nos hemos centrado en zona de icnitas, pero solemos mantener una excavación cada verano».

Siete hallazgos únicos

El equipo del CAS inició los trabajos de excavación hace treinta años, desde 2002 un trabajo sistemático que se profesionalizó científicamente con Demandasaurus darwini, la primera gran especie descrita en esta tierra y que es clave en la migración de estos gigantes desde África a Eurasia. Además se ha descrito aquí otro saurópodo gigante, Europatitan eastwoodi. La variedad de esta zona en fósiles de hace millones de años permite que, junto a los más grandes, haya aparecido el dinosaurio más pequeño del mundo (Vegatete).

La colección de vecinos que poblaron el Jurassic Park burgalés hace millones de años y que se han descubierto en estas tierras tiene tortugas (Larachelus morla), un lagarto único (Arcanosaurus ibéricus). A esto hay que añadir dos huellas únicas en el mundo. Las icnitas son el rastro dejado por estos gigantes de la demanda que ha fosilizado. Las dos singulares son: las 12 huellas de Atila que quedaron marcadas en tres dimensiones dando idea de la zarpa de este dinosaurio carnívoro de cuatro metros de alto. Más recientemente se publicaron las icnitas de Iniestopudus burgalensis. Un saurópodo de gran tamaño.

Apoyo menguante

Tenerlo todo no parece suficiente porque al mismo tiempo que la literatura científica de los dinosaurios de Salas va engordando y las visitas a su pequeño Museo van creciendo, los apoyos de las administraciones se van diluyendo. Nunca han contado con un apoyo total y sostenido. Se han mantenido con las ayudas a proyectos arqueológicos que la Diputación de Burgos concede a los pequeños municipios, la financiación del Museo de Dinosaurios del Ayuntamiento de Salas y las aportaciones a la Fundación Dinosaurios de Castilla y León de las últimas instituciones.

Pero la financiación no es total porque la plaza definitiva de restaurador del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes se ha paralizado en los últimos dos años en los que el Ayuntamiento ha realizado una fuerte inversión para ampliar el Museo con un nuevo espacio de restauración y un almacén. Ese puesto, necesario para una instalación museística, se cubre de forma temporal por el momento.

En instancias superiores la cosa no ha mejorado. La Junta de Castilla y León inicio un apoyo en los primeros años con la idea de crear un gran museo. Empezaron a potenciar las huellas de icnitas para las que optaron incluso a Patrimonio de la Humanidad junto con Soria. En 2005 las huellas fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). Veinte años después los fósiles de dinosaurios, los que dejaron esas marcas que fosilizaron en icnitas, ni si quiera son considerados Patrimonio. Su gestión se ha derivado de Cultura a Medio Ambiente que gestiona la zona como espacio natural y a quien el año pasado se derivaron los permisos de excavación para el entorno del Desfiladero de la Yecla.

Este año no se excavará. Se optará por recuperar la ingente colección extraída en las campañas de Torrelara. Un yacimiento «excepcional» que ha dado fósiles «muy variados en excelentes condiciones de conservación». Las excavaciones se abandonaron en 2023 por seguridad. No tenían financiación para asegurar la pared que ya empezaba a formarse. Abajo, el sedimento seguía mostrando su potencial, pero no pudieron profundizar más. Aún así en seis años de excavación se habían rescatado un millar de fósiles de los que sólo se ha podido intervenir en un 2% del total. «Este año abordaremos el trabajo en los fósiles de Torrelara que hay mucho material pendiente de recuperar», señala Torcida. Entre ellos, una columna completa de un gran saurópodo que ha estado en un cofre de poliuretano desde que se extrajo del yacimiento puesto que no se ha podido intervenir en ella por falta de espacio y medios.