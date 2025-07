Lola Herrera: «La jubilación es el momento para hacer las cosas que no pudiste hacer por tener otras obligaciones»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«La sociedad tiene la idea de que a partir de una edad no hay nada que hacer. Y no es así. A partir de la jubilación, si estás bien y tu cabeza funciona, es un buen momento para hacer muchas de las cosas que por otras obligaciones no hiciste anteriormente».

Así lo señaló la actriz Lola Herrero, quien ha protagonizado un diálogo con la periodista Olga Viza sobre la importancia de afrontar la vida y la etapa de madurez con una visión positiva y una mente y un cuerpo activos. La charla, que ha tenido lugar en la Casa del Cordón, sede de CaixaBank en la capital burgalesa, se ha enmarcado dentro del ciclo de conferencias incluidas en el programa Generación+.

Un programa que, tal y como señaló Gerardo Cuartero, director territorial de Castilla y León, «tiene como objetivo clave incentivar el ahorro de cara a la jubilación para disfrutar de una vejez digna».

Para ello, la entidad ofrece «asesoramiento para crear una buena infraestructura financiera», pero también «ciclos de charlas como este, en los que personas relevantes de diferentes ámbitos abordan temáticas muy interesantes de cara a esa etapa vital».

En este sentido, Viza puso en valor que «la vida a partir de los 65 no es calderilla, son billetes de cien, y hay que saber gastarla bien». En este sentido, la mítica actriz, que hace solo dos días cumplía 90 años, afirmó que «la jubilación es un momento perfecto para iniciarse o asomarse a cualquier disciplina que no hemos podido hacer anteriormente».

Herrera afirmó que a sus noventa años «han cambiado pocas cosas desde mis 65». Y es que «es una suerte poder seguir dedicándome a mi profesión, a lo que me apasiona. Más aún ahora que cuento con más herramientas y experiencia de vida», añadía.

Herrera aconseja llenar la vida de conocimiento y de actividades que «nos apasionen». Actividades que «no tienen por qué costar un dineral» y es que «tenemos hay decenas de actividades maravillosas que no cuestan nada y mantienen la mente activa como la lectura, las manualidades, la música o el propio teatro».

La actriz también puso en valor la magia de viajar y sobre todo de hacerlo «por nuestro país», que «para muchos es un gran desconocido». «A veces creemos que tenemos que irnos a miles de kilómetros para descubrir sitios espectaculares y tenemos un país impresionante que muchos no conocen».

Generación +

Las Charlas Generación + se enmarcan en la iniciativa Generación+, una nueva propuesta de valor que CaixaBank ha lanzado para el segmento sénior y que ofrece una gama completa de productos y soluciones dirigidas a dar respuesta a los retos que plantea desde el punto de vista de servicios financieros la creciente longevidad de la población.

La entidad refuerza así su propósito de acompañar a los clientes a lo largo de toda su vida e impulsa la creación de un paquete de productos innovadores que aportan planificación y acompañamiento para la jubilación y mejoras en la calidad de vida en la etapa del envejecimiento, tanto en lo referente a actividades de ocio y formación como en cuidados asistenciales.

Las tendencias demográficas evidencian la relevancia de una propuesta de valor como Generación+. Actualmente, hay más de 12 millones de personas en España con 60 años o más. Para el año 2030, se estima que este grupo constituirá el 23% de la población y abarcará el 39% de la riqueza neta del país.

Se trata, además, de un colectivo con un nivel de formación más alto que en generaciones anteriores, con una mayor esperanza de vida, más concienciado en vivir mejor y que necesita soluciones durante todas las etapas de la jubilación. Generación+ emerge como una respuesta integral ante este escenario.