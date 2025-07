Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Señora Ayala, cese al señor López ya». Con estas palabras arrancó la concejal del PSOE, Virginia Escudero, la rueda de prensa en la que la formación volvió a pedir «la salida del José Antonio López de la presidencia del Servicio de Movilidad y Transportes».

La concejal recordó que «la alcaldesa no ha cumplido con lo acordado tras la comisión de investigación del caso Prepa, finalizada el pasado mes de abril» e insistió en que «López no solo ha perdido un millón de euros para la ciudad, sino que ha hecho daño al servicio y se ha echado encima a los trabajadores por no cumplir sus promesas».

Sobre esta cuestión y ante la celebración de la fiesta de San Cristóbal, patrón de los conductores, Escudero asegura que «el comité de empresa no ha percibido ni en 2023, ni en 2024, ni este año el dinero destinado a la tradicional celebración de esta fecha, que se aprovecha para reconocer con un obsequio a los conductores que llevan 25 años en el servicio».

«Estamos seguros de que López acudirá al acto como si no pasara nada», lamentó Escudero, al tiempo que afirmó que el ‘popular’ «está siendo un lastre para el servicio». Así, reiteró a la alcaldesa que «se le cese» y «se ponga en su lugar a una persona diligente que sepa sacar adelante el trabajo y el servicio».

Participación ciudadana

Por otra parte, y en el ámbito de la participación, la concejal criticó que los barrios de Burgos siguen sin cobrar la subvención de fiestas. «Hasta doce barrios tienen pendiente la aprobación de la justificación de la subvención de 2024, no se ha llevado a comisión y mientras no se aprueba la justificación del pasado año, no se puede dar la de este año».

«Pónganse a trabajar», pidió la edil al equipo de Gobierno, al tiempo que criticó que «tras el cambio de las bases para acudir a la subvención de fiestas, los barrios ni siquiera saben el dinero con el que van a contar y tienen que prepararlas a ciegas».

Escudero, además, lamentó la «paralización de los distritos» y es que «no se celebran reuniones de las juntas y si se hacen, no con la periodicidad que se debiera», De hecho, «la paralización es tal que ni siquiera se ha abierto el centro municipal de Cótar, que fue inaugurado el pasado mes de septiembre».

«Hay una paralización absoluta de los barrios», sentenció.