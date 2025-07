El turno de oficio en Burgos pierde 48 letrados en un lustro mientras aumenta la carga de trabajo

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Lo de siempre cada 12 de julio, Día de la Justicia Gratuita. Sin demasiada esperanza, pero con la obligación moral de alzar la voz en defensa del turno de oficio. Abogados y procuradores, todos en el mismo barco, reivindicaron este viernes frente a los juzgados de Reyes Católicos la necesidad de preservar «un derecho que nos iguala a todos». Y con más empeño que otros años, si cabe, dada la crisis que atraviesa la prestación de este servicio en la provincia de Burgos.

Nada bien pinta el panorama a tenor de los datos recabados por el Colegio de la Abogacía. A lo largo del último lustro, el número de adscritos al turno de oficio ha ido menguando progresivamente. De 298 letrados en 2020 a 250 el año pasado. Casi medio centenar, un 16,1% menos tras experimentar «descensos leves pero continuados».

Lo mismo sucede en el apartado de asistencia letrada al detenido: tendencia a la baja y constante, con 241 al comienzo de la década hasta quedar 209 efectivos en 2024. En el turno de violencia de género, la adscripción se mantuvo «relativamente estable» e incluso experimentó un ligero repunte en 2022 al sumar 175 letrados. Pero fue una suerte de espejismo, ya que de un año a otro se desapuntaron 45. La disminución, en este caso, superó el 25%.

Se agudiza la crisis del turno de oficio en Burgos no solo por este fenómeno, sino también por el considerable aumento de la carga de trabajo. Tal y como se ha podido constatar desde el Colegio de la Abogacía, 2024 culminó con un récord histórico de designaciones: más de 8.300. No sería justo comparar este dato con el de 2020, ya que la pandemia provocó una «abrupta caída (...) por debajo de las 6.000». Sin embargo, la diferencia respecto a 2017, con cerca de 6.100, arrojaría una diferencia aproximada del 36%.

Similar tendencia refleja la estadística relativa a los expedientes de justicia gratuita. Durante los últimos cuatro años, el flujo oscilaba entre 6.000 y 7.000. De repente, en 2024 se tramitaron un total de 8.541. Sobre dicho fenómeno, fuentes del Colegio sostienen que «este incremento sostenido a partir de 2021 puede interpretarse como una mayor demanda de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, una reactivación del sistema judicial y/o una mejora de los mecanismos de atención y tramitación de estos expedientes». Respecto al «marcado aumento», del pasado ejercicio, lo más probable es que obedezca a «una mayor visibilización y acceso a este derecho fundamental».

Queda claro, sobre el papel, que los abogados adscritos al turno de oficio han de soportar una avalancha de trabajo cada vez mayor. Pero nada cambia de puertas hacia fuera, de ahí la espantada de muchos de sus compañeros. Porque «no se puede pretender que se sostenga a costa del sacrificio de esos compañeros y de los colegios», señala la decana de Burgos, Mónica Pérez Villegas, poniendo de manifiesto que las históricas reivindicaciones de la profesión en este apartado son «más acuciantes» que nunca.

Aparte de exigir una vez más que se actualicen los baremos y se ponga fin a los desequilibrios entre las comunidades con competencias adquiridas y las del territorio Ministerio, Pérez Villegas carga duramente contra la Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia. En su opinión, resulta «alarmante» que no se subvencione el acceso a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) para aquellos ciudadanos que no tienen recursos. Algo que sí ocurre en el País Vasco, Cataluña o Andalucía.

Tampoco pasa por alto la decana la ansiada reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Una petición que lleva «más de dos legislaturas» sobre la mesa mientras los poderes públicos hacen oídos sordos. Por no hablar, tal y como expone la vicedecana, Marina Villuela, de lo poco que se paga por el turno de oficio y los retrasos a la hora de cobrar aunque las liquidaciones, en teoría, sean mensuales. Así pues, los abogados no se conforman con esa «pírrica subida» del 8%. Encima, con efectos retroactivos desde enero de 2025.

Al más puro estilo Glovo

A diferencia de los abogados, los procuradores no tienen opción de elegir si quieren adscribirse o no al turno de oficio. Es obligatorio y punto. Tampoco se paga bien, y ni siquiera se cotiza, pese a ser «coadyuvantes necesarios, imprescindibles, para el acceso a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos que no tienen recursos».

«En Valencia hay procuradores que viven del turno de oficio» Carolina Aparicio, vicedecana del Colegio de Procuradores de Burgos

La vicedecana del Colegio de Procuradores de Burgos, Carolina Aparicio, compara la situación de sus compañeros con la de los repartidores de Glovo que hasta hace muy poco eran falsos autónomos. Por eso la profesión trata de ejercer presión para que «se nos reconozca la función que hacemos y a efectos de cotización a la Seguridad Social», máxime cuando «no tenemos periodos de inhabilidad».

Por otro lado, el Colegio está realizando un estudio comparativo sobre la situación de la justicia gratuita en cada comunidad autónoma. Y arroja conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, que «en Valencia hay procuradores que viven del turno de oficio». Impensable en Burgos, desde luego, pese a que «llevamos individualmente unos 200 asuntos todos los años».