Santonja se muestra abierto instalar una estructura para excavar en Penal en Atapuerca

A las visitas a la Trinchera del Ferrocarril en el inicio y final de cada campaña de excavaciones de Atapuerca que realiza cada consejero de Cultura que se ha sucedido en los últimos años, el actual cargo añade una cita más. Gonzalo Santonja reserva un día en su agenda de consejero para volver a ser arqueólogo por un dia emulando los tiempos de excavación con su padre y su hermano. «Para mi es un acontecimiento estar en Atapuerca y este año además porque voy a entrar en una cueva que llevaba muchos años sin hacerlo», explicaba a los pies de la Galería de Estatuas Exterior.

Si sus visitas anteriores eran anónimas, desde que es consejero de Cultura viene acompañado de cifras y datos. En concreto el apoyo decidido a Atapuerca en lo que se solicite. Este año se ha utilizado una escala para excavar en la parte que da a la Trinchera de Penal. Todos los datos apuntan a una cronología similar a la época en la que Homo antecessor canibalizaba a otros congéneres en el nivel 6 de Gran Dolina. Pero la excavación es complicada y se plantea una instalación que haga el trabajo más seguro. El consejero no se niega a esa inversión. «Lo que se tenga que hacer, se va a hacer», remarcó antes de visitar la parte en cueva del yacimiento neandertal de Estatuas.

De esta manera, Santonja remarcó que la Junta de Castilla y León está presente en el apoyo a los trabajos de excavación en los yacimientos de Atapuerca desde 1984. «Atapuerca es Patrimonio de la Humanidad, pero, desde luego, es patrimonio de Castilla y León y esto está al margen de cualquier tipo de planteamientos y entredichos, la Junta está aquí desde 1984, lleva invertidos ocho millones de euros», destacó Santonja. Un apoyo constante y decidido que es «lo que hace una comunidad y lo que hace ciencia, donde no se mueve por apoyos súbitos, necesita apoyos constantes y estables y el compromiso de la Junta de Castilla y León con el yacimiento de Atapuerca está por encima de cualquier tipo de consideraciones y todas las consejerías se han volcado con este yacimiento».

Apuntó el responsable de Cultura que la Junta plantea un apoyo económico a las excavaciones a través de dos subvenciones que suman 190.000 euros al año. Se trata de una subvención movilizada por la Fundación Atapuerca de 100.000 euros y otra trasladada a través de la Universidad de Burgos con 90.000 euros.

Gonzalo Santonja aclaró que ese apoyo está por encima de las personas en un momento especial puesto que en esta campaña se afronta el traspaso de papeles de codirección. «Atapuerca es una escuela de sorpresas, un filón y una escuela de conocimiento, con los codirectores históricos y con los codirectores actuales que son una garantía y vamos a seguir aquí comprometidos políticamente y de corazón», señaló. Todo proceso de transición es «delicado» pero Santonja reconoció que «aquí se está haciendo muy bien, se ha preparado muy bien porque los que son ahora codirectores llevan trabajando muchísimos años con Juan Luis, con Eudald y con José María y es fundamental porque en la ciencia lo que no se admiten son saltos al vacío eso que, por lo que he visto n Política pasa mucho y es malo, en la ciencia no se admite porque requiere estabilidad y continuidad».

Antes de introducirse en el interior de las galerías de Cueva Mayor emplazó a los periodistas al balance de final de campaña donde «la foto y lo importante son las piezas que se encuentran no quien está ahí políticamente de manera circunstancial».