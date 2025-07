«Este festival es un escaparate que para las producciones propias»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Casi todo está a punto para que, este martes a las 21 horas en la Llana de Afuera, seis propuestas de danza contemporánea capten todo el protagonismo en la segunda Jornada del 24º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York que ya es visible con murales y música urbana por el centro de la ciudad. Se trata de la categoría ‘Bailando con piedras’ de espectáculos de danza contemporánea en espacios abiertos.

Entre las seis propuestas hay una con mucho sabor burgalés. La única de las 21 propuestas que se desplegarán durante esta semana en diferentes escenarios de Burgos donde coreógrafos y bailarines están radicados en la ciudad. ‘Geología íntima’ es la propuesta de la coreógrafa y bailarina Estrella Martín Picanes. En el linóleo las piedras son tan protagonistas como los dos bailarines que suben al escenario antiguos alumnos de la coreógrafa en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’. Gianfranco Dionisi y Mati Estébanez. Ellos dan movimiento a este proyecto entre piedras.

«El festival es un escaparate para las producciones propias y también es interesante para los bailarines, da visibilidad al creador y a los intérpretes que en el ámbito local los hay muy buenos aquí en Burgos», reivindica Estrella Martín. Considera que «este tipo de estructuras ayudan mucho a los artistas y espero que a ellos les sirva para seguir afianzando sus carreras y para mí, que los conozco como alumnos, es muy bonito acompañarles».

Mati Estébanez representará la parte apolínea de Geología Íntima.

No es fácil estar en el Certamen diseñado y dirigido por el burgalés Alberto Estébanez. Más de 300 propuestas de 28 países llegaron a la organización. Se preseleccionaron 21 que durante esta semana tomarán los escenarios (Teatro Principal), la Llana de Afuera (Bailando con Piedras) y Danza en el Camino (19 puntos del Camino de Santiago). Entre ellas la propuesta más burgalesa de Estrella Martín Picanes, Giancarlo Dinoisi y Mati Estébanez.

Aunque en principio ella misma iba a bailar la pieza una lesión de última hora le impidió subirse al escenario aunque «también me parece, ahora después de tomada la decisión y del trabajo que estamos desarrollando, ha sido lo mejor para poder tener una imagen completa de lo que estábamos haciendo y cómo mejorarlo». Aunque lamenta que no costó mucho encontrar bailarina sustituta. «Estoy superagradecida pero a la vez sorprendida porque en un día recibí como unas 40 candidatas, me sorprendió con tan poco tiempo y en verano que hubiera tantas bailarinas disponibles y es un poco un reflejo de la poca estabilidad que hay», remarca.

Caminos entre piedras

Estrella Martin (Coreógrafa) y Giancarlo Dionisi en una imagen promocional de Geología Íntima.

Con ‘Geología íntima’, Martín Picanes representa la dualidad en la que los seres humanos afrontamos el camino de la vida con las piedras como un protagonista más. Por un lado está ella, organizada, diseñando un camino marcado entre piedras de manera ordenada, un espacio del que su rectitud le impide salir. Del otro, el. Con trampantojos de piedra en la mochila que camina sin un itinerario marcado donde todo cambia y se amolda a su deseo en un mundo donde hasta las piedras se comen. «Él tiene un rol dionisíaco, el caos, y ella es apolínea, todo organizado y perfecto, una dualidad que se manifiesta a través de las piedras que son algo mágico, estético pero simbólico como algo sagrado, en construcción», señala.

En un punto del camino ellos se encuentran. Ella no tiene piedras para seguir marcando esa línea recta por la que transcurre la vida. Él ofrece pequeños cantos que en realidad no lo son y ambos mundos entran en contacto. De los caminos vividos en soledad de dos maneras opuestas a un camino en común, tendiendo puentes para encontrarse. Aunque es un dúo de danza hay danza teatro, texto y música que son creaciones de Antonio Martín Pérez.

La idea y el concepto de piedras y la dualidad en la forma de serpentear el camino de la vida lleva tiempo entre los debes de la también profesora de Danza Contemporánea en Burgos. Aunque la pieza como tal empezó a tomar forma en enero. Es una de las seis propuestas preseleccionadas para el Burgos & Nueva York en la categoría ‘Bailando con piedras’. La única burgalesa en todo el festival.

Bailando con piedras

Junto a la propuesta burgalesa ‘Geología íntima’ tomarán parte en el concurso el chileno Rolando Salamé que con ‘El mundo atrás’ trae una pieza de danza y teatro físico que aborda el éxodo y el viaje interior y exterior de un desplazado. El malagueño David Segura mezcla danza clásica, break dance y danza contemporánea en ‘Manipulación’ acompañado por la bailarina Pepa Martín. Los gaditanos Jessica Castellón y Boris Orihuela bailarán ‘Cuentas corrientes’ un dúo para explorar la pérdida de identidad y la deshumanización por la busca del éxito. La propuesta italoalemana de Emanuele Rosa y María Focaraccio se llama ‘How to_just another Bolèro’ con una interpretaciónd el ‘Boléro’ de Maurice Ravel en un espacio reducido a una alfombra. Los portugueses Beatriz Mira y Tiago Barrerios representan con ‘The horMoans-is that all there is’ el baile de dos habitantes de tierra extraña que intentan dominar una vida que no era la suya. Todos a partir de las 21 horas en la Llana de Afuera.