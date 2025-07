El PSOE exige la mejora de accesibilidad y el aparcamiento en el Casco Histórico Alto

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Un barrio donde el envejecimiento es palpable y las cuestas se han convertido en un obstáculo. La zona el Casco Histórico Alto «es una zona que no se ha modernizado en 50 años», según la concejal del PSOE, Lola Ovejero, quien denuncia «una auténtica dejadez y abandono de estos vecinos». Entre los requerimientos, que el PSOE ha realizado en pleno, está la mejora de accesibilidad de algunas de las calles con una pendiente más pronunciada como la Subida de San Miguel, Camino del Gallego, Tahonas... «Dadas las dificultades que tienen muchas personas para desenvolverse diariamente por problemas físicos o discapacidades, porque dependen de sillas de ruedas o de bebés o mueven carros de la compra es necesario».

Ovejero se sorprendió porque en el pleno del 18 de julio se vinculó esta intervención al desarrollo del parking en altura en las faldas del Castillo. «Al preguntar qué problema había con este parking, cuando piensan construirlo de modo que se iban a retirar los coches de la calzada, el señor Manso comenzó a enrocarse y dijo no saber nada de qué va a pasar».

La edil del PSOE afea al equipo de gobierno la falta de información al respecto no solo a la oposición sino a los vecinos «Me pregunto qué les han hecho los vecinos del Casco Alto porque este parking en altura no ha tenido ninguna oposición vecinal, ni política y tiene el visto bueno de Patrimonio y se dice que va a empezar pero es un proyecto que no se hace». Tampoco se explica a los vecinos, según Ovejero, que «no tienen ninguno tipo diálogo, hago un llamamiento para que, de una vez por todas, se reúnan con ellos, tomen nota de sus peticiones y reivindicaciones y empiecen a mejorar esta zona dado el envejecimiento de la población y las cuestas tan pronunciadas que hay».

Entre los proyectos que enumeró Ovejero y que habían quedado lanzados en la anterior legislatura, pero que no se han materializado aún, está la reforma de la Plaza de los Castaños. «En 2023 dejamos el dinero para el proyecto y hasta la idea de qué realizar, en un año el proyecto está hecho y se ejecuta al siguiente, pues no hay nada ni previsto, ni en marcha ni pendiente y es una vergüenza porque tiene una accesibilidad muy complicada».

Por otro lado, remarco la paralización de la intervención de la calle Fernán González, en pleno Camino de Santiago, conectado con el casco alto que «está paralizado y no entendemos porqué se centran en un túnel en la calle Santander que no ha pedido nadie, mientras que las necesidades de los barrios siguen pendientes», remarcó. El proyecto de intervención en la calle Fernán González. Es una de las obras descartadas de las previstas por el gobierno del PSOE con 1,5 millones de euros que implicaba la peatonalización del último tramo de la calle Fernán González y que afectaba también a la calle Cabestreros.

Parque del Castillo

Por otro lado, la concejal del PSOE preguntó por la limpieza del parque del Castillo donde la maleza puede suponer un peligro en caso de incendio. Denuncia que no hay mantenimiento del entorno porque «no se corta la maleza, no se retiran los árboles y cuando hacen algún camino que cortan maleza dejan allí los restos lo que, unido al uso de los jóvenes el fin de semana que provocan incendios y está generando un auténtico pánico a los vecinos cercanos», recordó Ovejero.

Respecto al botellón, la edil del PSOE se pregunta «¿dónde está la Policía Local para evitar y controlar estos actos?». Señaló que el mantenimiento de las zonas verdes y arboladas de la ciudad cuenta con un contrato de seis millones que «dejamos hecho y no entiendo que no se ponga en práctica para dar tranquilidad a los vecinos y porque es una zona que no deja de ser un pulmón verde para la ciudad».

Terrazas sin suelo podotáctil

Por otro lado, la concejal socialista reclamó información sobre la instalación del suelo podotáctil que deben instalarse en las terrazas de zonas singulares para cumplir con la ordenanza en vigor. «En noviembre del pasado año, siete meses ya, comenzaron a decir en Licencias que estaban preparando un contrato menor, apareció una empresa de Barcelona y cuando se va a hacer toda la documentación y formalizar el contrato la empresa no va adelante y estamos a final de julio y ni está ni se le espera». Al mismo tiempo se pregunta porque aun hay terrazas que no tienen licencia si se ha reorganizado el área. «Esto es un barco varado que no funciona».