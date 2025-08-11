El Ayuntamiento de Burgos creará un espacio verde con cenadores junto a la bolera de la calle Villafranca

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos hará un lavado de cara a parte de la calle Villafranca, en concreto la situada junto a la antigua bolera. El proyecto en cuestión «supondrá la creación de jardines en la zona, se instalará un parque biosaludable y se ubicarán además bancos y un espacio de cenadores». Así lo anunció el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, quien añadió además que la intervención «también supondrá la limpieza y acondicionamiento del Cauce Molinar».

A mayores, la concejalía ha mantenido conversaciones con la Ciudad Deportiva Militar La Deportiva para «crear en el muro aledaño a la zona un mural bonito que vaya acorde al lugar y que logre embellecer el espacio, acabando así con los grafitis», añadió Niño.

La superficie de la parcela en la que se actuará será de 1.324 metros y el presupuesto es de 12.725 euros. «El proyecto definitivo se entregará a la concejalía a finales de agosto o inicios de septiembre y será en ese momento cuando se saque a concurso».

NUEVOS BANCOS

Por otra parte, el concejal de Medio Ambiente confirmó que «ya se ha instalado el centenar de nuevos bancos por toda la ciudad». Sobre esta cuestión, el popular recordó que se trata de «una petición de la ciudadanía recogida a través de los distritos» y que «la concejalía seguirá atendiendo a las posibles peticiones de más bancos».

Los bancos que se han solicitado y no se han podido instalar «se debe en la mayor parte de los casos a la falta de espacio para hacerlo o porque ya había suficientes en la zona». Medio Ambiente daba luz verde el pasado verano a la licitación del contrato de suministro de bancos por importe próximo a 60.000 euros y que permitió adquirir 163 unidades.

La compra en cuestión persigue disponer de un stock de los tipos de asientos más habituales. Se busca así poder responder con agilidad a las necesidades advertidas de oficio o bien a las demandas de la ciudadanía, según relataba la memoria rubricada por el responsable técnico del servicio municipal.

La capital burgalesa cuenta en la actualidad con unos 7.500 bancos instalados en espacios públicos. «Son elementos de mobiliario muy demandados y utilizados por la ciudadanía y, a pesar del mantenimiento continuado que reciben, en algunos casos sufren episodios de vandalismo que hacen que no puedan ser reparados y proceda su sustitución», añade el documento técnico. A tal necesidad se suman las derivadas de la mera obsolescencia y las «numerosas peticiones» vecinales de colocar más asientos en determinadas vías públicas o parques.