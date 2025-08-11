Malestar en la oposición tras suspenderse la comisión de Participación por no adjuntar la documentación

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los grupos municipales de PSOE y Vox han expresado su malestar por la suspensión de la Comisión de Participación Ciudadana porque la documentación del único punto del orden del día, el informe trimestral de quejas y reclamaciones, no se había facilitado con la antelación prevista en el reglamento.

La Comisión estaba convocada para las 8.30 horas de este lunes, 11 de agosto, en la sala de Juntas del Teatro Principal. Allí se encontraron los concejales que pertenecen a la misma, pero solo se 'acordó' el aplazamiento hasta principios de septiembre.

Virginia Escudero, concejala socialista, ha calificado de «chapucera» la convocatoria de la sesión ordinaria, en unas fechas «atípicas», cuando ya el jueves de la semana pasada vieron que no tenían el informe sobre el que tenían que debatir.

Por su parte, la concejala de Vox, Marta Alegría, que acudió a la reunión, explicó lo acontecido al portavoz de su grupo, Fernando Martínez-Acitores, que es quien acude de forma habitual. Precisamente, este edil explicaba hace pocos días el malestar de su grupo porque se han mantenido las comisiones en agosto, sin apenas contenido en el orden del día, cuando el Pleno ordinario se ha dejado para septiembre.

Martínez-Acitores incidía en que el pasado 5 de agosto también se suspendió la reunión convocada por el distrito Centro-Norte, en la que solo iba un único punto en el orden del día referido a la modificación del reglamento de distritos que plantea una plataforma. «A los 20 minutos después de una discusión nos fuimos a la espera de que se convoque otra reunión para septiembre», concretaba, a la vez que recordaba que la reunión ordinaria tenía que haber sido en julio.

La que iba a ser la primera comisión presidida por José Antonio López, dentro de sus nuevas funciones, al frente de Participación Ciudadana, tras ser cesado de Movilidad, ha quedó sin contenido, denunciaron desde Vox y PSOE.

De hecho, existe la sospecha en Vox de que el informe de quejas ni siquiera estaba elaborado, ya que el Técnico de Administración General acababa de incorporarse al área el pasado 4 de agosto. Sin embargo, desde el PP se aseguraba que ellos contaban con el informe.

Fiestas de barrios

Escudero aprovechó la fallida convocatoria para preguntar cómo va el pago de las ayudas para las fiestas de los barrios. La socialista pronostica que, muy probablemente, los barrios no vean cantidad alguna de la convocatoria de este año hasta entrado 2026, con lo que varios acumularán más de un año de retraso, ocasionando graves perjuicios tanto a vecinos como a proveedores. Cinco barrios todavía no han percibido las ayudas de la convocatoria de 2024.