López acusa al PSOE de «soliviantar» a las asociaciones vecinales con sus críticas sobre Participación

Dos miembros de una peña preparan una degustación de pinchos de 'chori y morci' en las fiestas de un barrio de Burgos.SANTI OTERO

El concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, dio su primera rueda de prensa tras tomar posesión de esta área para salir al paso de las declaraciones de los grupos de la oposición, PSOE y Vox, que expresaron su malestar porque este lunes se suspendiera la comisión convocada porque faltaba la documentación del único punto del orden del día.

El popular acusó especialmente al PSOE de hacer una oposición destructiva con el único empeño de que «la ciudad no avance» y a la concejala Virginia Escudero le criticó por «su deslealtad institucional» por acudir a los medios de comunicación para contar la suspensión de la comisión de participación. «El hecho de que no adjuntara ese informe trimestral de quejas y sugerencias se debió a un fallo informático que impidió que se desarrollase con normalidad», indicó el edil, que aseguró que este problema no es achacable ni a técnicos ni a políticos. Además, aseguró que el informe en cuestión para analizar las quejas que llegan al Ayuntamiento de Burgos ha estado en todo momento a disposición de los corporativos en una carpeta que es común «a todos nosotros».

De hecho, los concejales del PP, que integran la comisión, contaban con toda la documentación. Con esta afirmación contestaba también al portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, que este lunes tenía sospechas de que el informe siquiera estuviese elaborado porque un técnico de administración general se acababa de incorporar al área a 1 de agosto.

El nuevo responsable de Participación Ciudadano puso en valor el funcionamiento de esta área municipal bajo la dirección de su compañera Carolina Álvarez y recordó el «caos» que encontró tras el mandato socialista, a quien acusó de que la «participación le interesa de boquilla».

Los problemas de falta de plantilla han sido la principal dificultad a la que se ha enfrentado esta Concejalía, que se han ido resolviendo con la presencia de Yolanda Barriuso al frente de la Concejalía de Personal. «Los plazos de las convocatorias de selección son los que están marcados por las normativas y aún no se ha logrado aportar la estabilidad que requiere la plantilla, especialmente en puestos de administrativos y técnicos de administración general», concretó, a la vez que recordó la penúltima incorporación de un TAG al área.

Para López las críticas de Escudero son «exageradas» y van en la línea de «soliviantar» a las asociaciones vecinales contra el equipo de Gobierno.

Al respecto de las fiestas de los barrios, sobre las que también el PSOE vaticinó que no se iban a pagar hasta 2026, el popular aseguró que ya están hechas las valoraciones de las propuestas presentadas por los barrios y pronto habrá una resolución. «No es cierto que se vayan a cobrar en el año 2026».