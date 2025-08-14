Burgos licita la obra para reparar el puente del bulevar en Capiscol tras años con un carril cortado

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La licitación de la obra para arreglar la junta de dilatación del puente del bulevar sobre el río Arlanzón, a la altura del barrio de Capiscol, está en marcha. Así lo ha anunciado el vicealcalde, Juan Manuel Manso, que ha hecho de portavoz tras la reunión de la Junta de Gobierno, a la vez que ha recordado que hace cinco años que está cortado un carril del mencionado puente.

El concurso sale por 119.168 euros, con impuestos incluidos, y el plazo de ejecución es de tan solo dos meses desde que se firme el contrato con la empresa que resulte adjudicataria. Según informaba el popular, el plazo de recepción de las ofertas está abierto hasta el próximo 21 de agosto.

Ha reconocido que son malas fechas para sacar adelante la licitación, pero le ha restado importancia ante la necesidad de resolver el problema que se retrasa desde hace demasiados años. «Hemos tenido que rehacer el proyecto tres veces porque el tema ha sido más complicado de lo que parece, porque este es un puente que, al contrario que otros, se diseñó (por los suizos Herzog y Demeuron) con una sola junta de dilatación», dijo.

Poblado El Encuentro

Por otro lado, Manso ha informado de un cambio de postura con respecto al realojo de las seis familias que siguen en el poblado chabolista de El Encuentro. Si este pasado lunes la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, era partidaria de esperar a disponer de seis viviendas para sacar a todos los residentes a la vez, este jueves con la alcaldesa presente en la Junta de Gobierno se ha apostado por realojar de manera inminente a dos de las familias.

En este sentido, concretó que se acaba de aprobar la adquisición de dos pisos por valor de 190.000 euros, que se van a destinar a esta finalidad. «Son órdenes expresas de la alcaldesa y estamos trabajando con todo el ahínco y con todo el interés para realojar también a las cuatro familias que nos faltan», aseguró. Además, añadía que este es un momento complicado para el mercado inmobiliario porque «los precios son altos» y no es fácil adquirir pisos que tengan el espacio, la situación y la calidad mínima para realojar a estas personas».

En la misma reunión se ha aprobado ampliar el plazo para que las empresas interesadas en concurrir a la redacción del proyecto para la mejora de los vestuarios de Pallafría puedan hacerlo hasta el 25 de agosto. En la licitación publicada hace escasas fechas figura el 18 de agosto.

Además, se ha corregido la fecha de celebración del día de San Lesmes, dado que en una Junta de Gobierno anterior se había indicado que sería el 1 de febrero y se traslada al domingo 25 de enero.