Ayala convoca en 15 de agosto a la directiva del Burgos CF para «alinear intereses»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa, recién llegada de vacaciones, tiene agendada para la mañana del festivo del 15 de agosto, una reunión con la directiva del Burgos CF para abordar asuntos de actualidad, justo cuando comienza la temporada 25/26 y «alinear intereses».

Desde el equipo de Gobierno la preocupación es que se cumplan con los compromisos establecidos en el convenio por el que se cedió el uso del campo de fútbol de El Plantío. Ayala, que ha visitado las obras de captación de aguas en el arroyo de Villatoro, recordó allí mismo que las obras pendientes debían haber comenzado el pasado mayo, pero reconocía el interés de «caminar de la mano de quienes sean los propietarios del Burgos CF».

En este sentido, enumeraba los pasos que lleva dados el equipo de Gobierno para facilitar esa andadura como han sido plantear la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ampliar los usos de la Tribuna en la idea de que obtengan mayor rentabilidad, así como el aumento de plazo para los compromisos que estaban establecidos en el contrato. «Este Ayuntamiento ha demostrado su voluntad de seguir avanzado, pero hay que plantearse cómo se hace ese compromiso», concretó, a la vez que no esconde que también tienen que estudiar nuevos escenarios entre los cuales comenta la rescisión del contrato.

«Es una posibilidad que no hay que descartar», afirmó ante los medios de comunicación. A la vez, en ese apoyo al equipo, la alcaldesa recordó que este año está previsto que el contrato de patrocinio se eleve en 100.000 euros.