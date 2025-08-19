El Ayuntamiento de Burgos invertirá 300.000 euros en la mejora de las piscinas Marta Fernández

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Una vez finalice la temporada de verano, el área de Deportes del Ayuntamiento de Burgos realizará diversos trabajos de mejora de las piscinas Marta Fernández del complejo deportivo de San Amaro. Así lo avanzo la concejal responsable, Carolina Álvarez, quien señaló que las mejoras tendrán un coste de 300.000 euros

La inversión servirá para realizar nueva mejoras en el vaso principal en el que «se han detectado pérdidas de agua por los laterales», el arreglo del borde de la piscina así como la creación de un nuevo camino de acceso a la piscina para dar respuesta a las peticiones de mejora de la accesibilidad en la instalación.

«Ahora hay un pequeño camino que permite la circulación de agua por debajo, pero que no es el más adecuado para el paso de sillas de ruedas o para personas con movilidad reducida o dificultades de movilidad», señala la concejal.

Y es que «cuando se hizo la instalación, las exigencias en materia de accesibilidad eran otras y ahora tenemos la obligación de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía». En este sentido, Álvarez recordó que hasta el momento era necesario hacer una solicitud expresa para conseguir una autorización personal para introducir determinadas sillas hasta la piscina. Solicitudes que este año han alcanzado las 65.

La inversión también servirá para «mejorar la vegetación que cubre la valla de la piscina» con el objetivo de «dar una mayor privacidad a los usuarios de la misma».

Estos 300.000 euros «se suman a otros 300.000 euros» que la Administración local ya invirtió antes de que arrancara la temporada de verano. «Con ese presupuesto ya se realizaron mejoras en el fondo y en las paredes del vaso principal, en el vallado y se resembró el césped». Además, «se realizaron algunos trabajos menores en el interior de la instalación, como el arreglo de la grifería y de las perchas y se pintaron los vestuarios», añadía la concejal popular.

Precisamente sobre esto último, Álvarez confirmó que «los vestuarios se volverán a pintar porque, ya sea por el propio uso o por la condensación, vuelven a necesitar una mano de pintura».

Tal y como aseguró la concejal popular, el complejo deportivo de San Amaro es la «estrella de la ciudad para las familias» por «la variedad de sus instalaciones con piscina interior y exterior, gimnasio y solarium así como por la buena opinión de los usuarios».

Las piscinas municipales de la capital burgalesa sumaron en 2024 46.300 abonados y 127.000 usos a lo largo de todo el año.