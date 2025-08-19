El proyecto para el arreglo del polideportivo municipal El Plantío a la espera de recibir ofertas

El polideportivo El Plantío tiene pendiente una importante reforma que afectará a la cubierta y a las grietas estructurales.TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

A la espera de recibir ofertas. En ese punto se encuentra el proyecto de arreglo del polideportivo municipal El Plantío tal y como señaló la concejal responsable del área de Deportes, Carolina Álvarez.

La Junta de Gobierno aprobaba inicios de este mes de agosto el proyecto básico y de ejecución de esta instalación municipal, en la que urge reparar la cubierta por las goteras, así como el arreglo de grietas estructurales y contempla que un presupuesto base de licitación de 1,8 millones de euros.

«Estamos ante una de las instalaciones más utilizadas por diversos equipos de la ciudad», señaló la edil popular. De ahí que el objetivo del equipo de Gobierno sea que la adjudicación de las obras se produzca antes de que acabe el año, ya que existe partida presupuestaria para realizar este trámite.

La ejecución de las obras, que podrían durar entre 8 y 12 meses, se quedaría para el año 2026, con la idea de que se puedan compaginar con las actividades deportivas que allí se celebran.

En el proyecto aprobado la mayor cuantía se la lleva la reparación de la cubierta con unos 1,2 millones euros. La mejora de la evacuación de las aguas pluviales es otra de las cuestiones en la que se va a intervenir y que es lo que causaba la aparición de grietas. Por último, la intervención en la urbanización exterior para rehacer las arquetas completará la revisión de este polideportivo con otros 382.000 euros aproximadamente.

Marcador central del Coliseum

Preguntada por la instalación definitiva del marcador central del Coliseum, la concejal de Deportes avanzó que «la próxima semana» mantendrá una reunión con la directiva del San Pablo Burgos.

Desde su traslado a la instalación municipal, el equipo burgalés ha solicitado dar respuesta a las mejoras que demanda a gritos el Coliseum en su constante adaptación a las exigencias de una competición de primer nivel, entre ellas un marcado central.

Si bien en el 2021, con la celebración en Burgos de la Supercopa solo estaba prevista la ampliación de los actuales videomarcadores, el por entonces alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, señaló que estos elementos cederían el protagonismo a los deseados paneles centrales colgados del techo sorteadas las reticencias encontradas desde la mudanza del San Pablo al Coliseum.

Sin embargo, la instalación del elemento nunca llegó a buen puerto y el club sigue desde entonces demandando el videomarcadaor central.