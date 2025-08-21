Redactar el proyecto del túnel de la calle Santander costará 2 millones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La redacción del proyecto del túnel de la calle Santander costará dos millones. Ese es al menos el presupuesto base que ha fijado el Ayuntamiento en la licitación que obtenía luz verde en la Junta de Gobierno Local celebrada hoy. La empresa que resulte adjudicataria de este contrato -que incluye la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de los trabajos- tendrán un plazo de siete meses para entregar su propuesta, acorde siempre a las condiciones marcadas en el pliego, que estima que las obras de ejecución posterior durarán 18 meses.

Hasta ahí la información facilitada por el equipo de Gobierno local que, de manera inédita, trasladó los principales asuntos abordados en la sesión semanal de este órgano colegiado mediante un comunicado posterior en el que, no obstante, se incidía en que "con esta aprobación, el Ayuntamiento de Burgos da un paso decisivo en la tramitación del que se considera el proyecto más importante de la legislatura".

Añade el texto remitido que el objeto del contrato contempla la definición técnica del túnel, la adecuación de los espacios adyacentes y la urbanización en superficie, que incluirá zonas ajardinadas, áreas de juego, mobiliario urbano y la conexión con el entorno peatonal existente.

El proyecto también prevé la conexión del túnel con los aparcamientos de Plaza Mayor y del futuro Mercado Norte, además de posibles alternativas de trazado que mejoren la movilidad en el centro de la ciudad.

La actuación deberá ejecutarse en distintas fases que abarcan la Plaza del Mío Cid y su entorno, la calle Santander, el Pasaje de Radio Popular y la Plaza de España, garantizando la compatibilidad de las obras con el uso cotidiano de la ciudad.

El equipo de Gobierno subraya, según reza el mencionado comunicado de prensa, que este proyecto "permitirá recuperar para los peatones uno de los espacios más emblemáticos de Burgos, conectando de forma amable y segura la Plaza del Cid, la calle Santander y su entorno inmediato con el resto del centro histórico". En particular, la alcaldesa, Cristina Ayala, destacaba que “esta licitación es un paso clave en la transformación del corazón de la ciudad, un proyecto estratégico que marcará un antes y un después en la movilidad, la calidad urbana y la vida cotidiana de los burgaleses”.

En todo caso, la infraestructura prevista no podrá inaugurarse en el presente mandato, a tenor de los plazos que se manejan. De hecho, cabe estimar que, en el escenario más optimista, las obras no comenzarán antes de finales de 2026.

La Junta de Gobierno Local también aprobaba la licitación de las obras de reforma y adaptación del edificio destinado a Protección Civil, con un presupuesto base de licitación de 1.324.923 euros.