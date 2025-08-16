Las agencias de viajes cierran el verano con más clientes de última hora a por chollos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Inmersas en los últimos coletazos de la campaña de verano, las agencias ya empiezan a preparar los paquetes turísticos de otoño e invierno. Lo hacen en un año en el que los precios de algunos productos vacacionales «se han incrementado un 20% en respecto al año anterior» aunque «otros tantos se ha quedado en un aumento de entre el 5% y el 7%».

Un aumento de tarifas que, sin embargo, «no cambiado la demanda de viajes respecto al año anterior».

Así lo asegura Mónica Carrillo, presidenta de la Asociación Burgalesa de Empresarios de Agencias de Viajes (ABEAV). «En nuestro caso se trata de clientes habituales y fieles y entendemos que cuentan con economías saneadas porque no hemos notado bajón en cuanto a ventas en su caso».

Lo que sí han notado las agencias es un mayor número de clientes de última hora en busca de chollos. «Son familias con un presupuesto más ajustado y para tratar de encontrar los mejores precios con ofertas de última hora esperan al último momento para encontrarlos», apunta Carrillo.

Ante la tendencia alcista en los precios en años venideros, la presidenta de la asociación se muestra cautelosa. «No podemos avanzar si en los próximos años los precios seguirán subiendo o si lo harán como hasta ahora porque depende de muchos factores que no se pueden vaticinar», explica.

Sea como fuere, las agencias se adaptan a las demandas y gustos de sus clientes. Unos gustos que «en muchos casos se mantienen a lo largo de los años», especialmente cuando se trata de veranear en España. Entre los destinos preferidos de los burgaleses se encuentran «Benidorm, Peñíscola, Gandía, Cádiz y Huelva así como las islas», mientras que a nivel internacional los viajeros se decantan ahora por destinos como Cabo verde, Turquía, Malta, Madeira o las Azores.

«Este tipo de viajes ha funcionado muy bien gracias a la facilidad de contar con vuelos charter directos a esos destinos y que tienen una relación calidad- precio muy buena», señala la profesional, quien apunta que «lo mismo ocurre con destinos como Balcanes, Albania, Grecia o Turquía».

Próxima temporada

Ya con la vista puesta en el próximo otoño y en concreto en los puentes del Pilar, en octubre, y de la Constitución, en diciembre, Carrillo señala que «son periodos utilizados por los viajeros para conocer destinos europeos tanto con viajes en autocar como en vuelos charter».

Así las cosas, Francia y Portugal se sitúan como los destinos más «típicos» pero también capitales como Berlín y París o países como Marruecos. Según avanza el año y especialmente desde el puente de la Constitución cogen fuerza «destinos de carácter navideño como Laponia o las ciudades del centro y del norte de Europa con mercados navideños así como el parque Disney, que ya para esas fechas cuenta con ambientación navideña», explica.

Club de los 60

Por otra parte, las agencias independientes también empiezan a mover la maquinaria para dar respuesta a los miembros del ‘Club de los 60’ desde que el pasado mes de junio la Federación Castellano y Leonesa de Agencias de Viajes (Feclav), a la que pertenece ABEAV, y la Junta de Castilla y León, llegasen a un acuerdo. A partir de ahora se permitirá, por fin, que todas las agencias minoristas de la Comunidad -también las pequeñas y medianas empresas- puedan comercializar los populares viajes del programa ‘Club de los 60’.

«Es un paso muy importante para nosotros como empresas pero sobre todo para los clientes porque ahora tienen la libertad de acudir a su agencia de viajes de confianza para contratar estos viajes», señala Carrillo. «Llevamos años trabajando para que las agencias locales podamos ser parte real de este programa público. No solo es justo, sino que garantiza un mejor acceso para los usuarios en pueblos y barrios, donde la atención cercana es esencial», apunta la presidenta de ABEAV.

«Esta era sin duda una demanda histórica de la asociación porque el cliente puede ir así a la agencia que considere a contratar este producto», señala Carrillo, quien avanza que las agencias minoristas como la suya empezarán a operar ‘El Club de los 60’ «a partir del próximo año, es decir, para la primavera de 2026».

El objetivo, ahora que las pequeñas agencias están dentro, es rediseñar y mejorar el programa. «Queremos que el ‘Club de los 60’ evolucione y que nuestra participación sea real y efectiva». Precisamente para eso «nos hemos puesto a disposición de la mesa de trabajo creada por la federación para hacer nuestras propuestas, especialmente en cuanto a destinos que nos estén demandado nuestros clientes».

Operativa de vuelos

Por otra parte y en cuanto a una posible operativa de vuelos del aeropuerto de Burgos, sin desvelar nada avanza que «desde la asociación estamos trabajando en poder sacar adelante alguna operativa de cara al año que viene».

