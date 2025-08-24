Más retenciones en la AP-1 en Burgos tras un accidente sin heridos en Briviesca

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Nuevo accidente, este sin heridos, en la AP-1 y más problemas de tráfico en la vía en la jornada de domingo en un regreso de vacaciones que está generando problemas en la circulación en el corredor norte, así como en la autovía A-1, donde se han registrado retenciones en Oquillas.

El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso por el choque por alcance entre varios vehículos en el kilómetro 38, en Briviesca. En las llamadas se indicaba que no había personas heridas, por lo que no fue necesario movilizar medios sanitarios.

Como consecuencia del accidente se han generado hasta tres kilómetros de retenciones, entre el kilómetro 35 y 38 de la vía, en sentido Vitoria.

El fin de semana está registrado varias incidencias en la AP-1, con el que sería el sexto accidente durante esta semana. La jornada del sábado también registró un tráfico intenso. La AP-1 regsitraba un nuevo accidente que obligó a desviar el tráfico por la carretera N-I, vía en la que se registraron largas retenciones desde Rubena hasta Briviesca. Esta vez el accidente produjo en el kilómetro 38 de la antigua autopista. Un accidente en el que se vieron implicados cinco vehículos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso del accidente a las 14.38 horas, con cinco vehículos que chocaron por alcance cerca de Briviesca, en dirección Vitoria.