El PSOE cuestiona la legalidad de la (fallida) subida de las basuras: "No penaliza a quien contamina"

Al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, le sobran los motivos, aseguraba, para tumbar con el voto en contra de su formación el plan de la alcaldesa, Cristina Ayala, de mitigar el alza del 18% de la tasa de basuras con la rebaja del IBI. Y es que, según el concejal, "solo con el desprecio que la alcaldesa ha mostrado durante todo este mandato hacia el PSOE en particular, y hacia la oposición en general tras la ruptura del bipartito, bastaría para justificar nuestra postura".

Pero hay más. El 'no' que resonaba ayer y tiraba por tierra la propuesta del PP tenía "más razones de fondo" que "el empeño por anularnos y rechazar incluso nuestra mano tendida", ahondaba De la Rosa. Y es que el PSOE cuestiona además que la (a priori, fallida) subida, tal y como está ideada, sea siquiera legal, pues en la práctica sería contraria al "espíritu de la norma europea" a la que debe dar cumplimiento.

A juicio del edil, la compensación económica que implica la rebaja del IBI ideada por el equipo de Gobierno "va a disuadir del cumplimiento" del principio de penalizar al que contamina, que es la clave del cambio instado desde la UE.

El portavoz socialista consideraba que la estrategia de Ayala lanza un claro mensaje de que "da igual si el ciudadano genera más o menos residuos porque se va a ahorrar el coste de hacerlo", lo que, en esencia, lograría precisamente "el efecto contrario del mensaje pedagógico que se pretende" con la transposición de una directiva en cuestión a la Ley estatal 7/2022, sobre residuos y suelos contaminados. En su opinión, la forma correcta de actuar sería "castigar a quien más contamine y bonificar a quien lo haga menos", pero a través de la misma tasa, no con el IBI.

Al respecto, De la Rosa lamentó además que se escoja reducir un tributo que destaca precisamente por ser uno de los más bajos del país y el más reducido de todas las capitales de Castilla y León.

Y todo (tanto los términos del aumento a aplicar, como de la compensación), decidido "sin contar con nadie", criticaba en referencia a la falta de diálogo con la oposición, que conocía la propuesta tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local. "Hay que ser chulos para llevar un proyecto de modificación de una ordenanza fiscal a este órgano sin haber hablado con la oposición cuando estás en minoría", insistía, para apuntar que PSOE y Vox no eran los únicos 'ignorados' en este proceso inicial, pues "hasta el propio Tribunal Económico Administrativo Municipal, le ha afeado a la alcaldesa que solamente después de aprobar ese proyecto en la Junta de Gobierno Local le haya trasladado el documento para que se pronuncie sobre él a través de un informe que, aunque no es vinculante, es preceptivo".

En el documento emitido, de hecho, se pone de relieve la conveniencia "de que los dictámenes sobre los proyectos de ordenanza que se demanden a este tribunal se soliciten antes de la adopción de cualquier tipo de acuerdo, permitiendo que las sugerencias, objeciones e incluso los reparos que pudiera hacer este tribunal pudieran ser objeto de valoración y, en su caso, de traslación al texto del proyecto normativo antes de su aprobación, forma de proceder que resulta más consecuente con la naturaleza consultiva que el legislador atribuye a los órganos económico-administrativos". "Esto es un tirón de orejas en toda regla", destacaba el socialista.

Incluso antes de consumarse el rechazo mayoritario a la subida de la tasa de basuras, el portavoz del PSOE retaba a Ayala a utilizar la cuestión de confianza como mecanismo a su disposición para aprobar la ordenanza en caso de no obtener los apoyos necesarios. El portavoz sugirió que el miedo a perder dicha moción y tener que dimitir motiva que este escenario no se contemple, eso y que "quizá quiera reservar esta bala para la aprobación del próximo presupuesto o, incluso, el plan general".