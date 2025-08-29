El PP afea la falta de "alternativas" de la oposición tras frenar los cambios fiscales

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

La comisión especial de Coordinación en Materia Tributaria del Ayuntamiento de Burgos elevará al Pleno del día 5 de septiembre la propuesta de dictamen desfavorable de la modificación de la ordenanza fiscal 209, relativa a la tasa de las basuras, una vez que los concejales del PSOE y de Vox votaban en contra de la propuesta del equipo de Gobierno del PP para adecuar ese texto a la Ley 7/2022 de 8 de abril que obliga a todos los ayuntamientos a implantar una nueva tasa que cubra el total de los costes de ese servicio, lo que en el caso de Burgos implica una subida a los contribuyentes del recibo del 18%, por importe de 2,05 millones de euros.

El Grupo Municipal Popular lamentaba esta circunstancia a través de una nota de prensa enviada por el departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Burgos y explicaba que con su propuesta quería compensar la implantación obligatoria de la nueva tasa de basuras, impuesta por el Gobierno de España, mediante una rebaja del IBI y la introducción de bonificaciones medioambientales, de forma que los burgaleses pagasen en 2026 menos dinero en impuestos. Esa rebaja del IBI supondría una merma de los ingresos municipales en 2,5 millones a fin de compensar a los ciudadanos para que paguen menos.

Con todo, la propuesta de reducir el tipo impositivo del 0,4568 al 0,4382 del IBI estaba asociada a la aprobación de la nueva tasa de residuos con el fin de aliviar la presión fiscal a los contribuyentes, de modo que si no sale adelante la nueva tasa de basuras, no se llevará al Pleno del 19 de septiembre la reducción del IBI al tratarse de una condición 'sine qua non' para bajar los impuestos municipales.

El PP criticaba que los dos grupos de la oposición no han planteado alternativas a las propuestas del equipo de Gobierno tras tumbarlas con sus votos en contra. Por tanto, al Pleno del día 5 de septiembre se llevará la modificación de la ordenanza fiscal 209 con el dictamen desfavorable, así como una actualización legal del impuesto de plusvalías con una reducción del gravamen del 21 al 20 por ciento, propuesta que ha contado con el rechazo del PSOE y la abstención de Vox.

El comunicado recuerda además que la alcaldesa, Cristina Ayala, ya advirtió el jueves de que el rechazo de los grupos de la oposición a la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno de Sánchez "pone en riesgo" la llegada de fondos europeos, al no cumplir con la normativa.