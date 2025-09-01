La nueva red comercial de bonobús culminará su despliegue "a finales de septiembre"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El despliegue de la nueva red comercial de compra y recarga de tarjetas de autobús estará culminado "a finales de septiembre". Así lo avanzó el nuevo responsable del área de Movilidad, Juan Manuel Manso, para destacar que este paso en cuestión permitirá dejar atrás lo ocurrido con la anterior adjudicataria de esta prestación, Prepay, cuya quiebra dejó un agujero de casi 900.000 euros en las arcas municipales.

La cancelación de aquel contrato obligaba a brindar a los burgaleses una fórmula transitoria para cargar sus bonobuses, con puntos de atención personal en distintos espacios de la ciudad, mientras salía a concurso y se ejecutaba el nuevo encargo, que recayó en la empresa Logista, centrada en la actualidad en ultimar una actuación que permitirá restablecer los puntos de adquisición y depósito de saldo en quioscos, librerías y otros establecimientos de proximidad. "En un par de semanas estará funcionando de manera parcial, de hecho", avanzó el edil.

Mientras tanto, hoy mismo entraba en funcionamiento la aplicación desarrollada en paralelo por el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) con el objetivo de modernizar la atención a los usuarios de Autobuses Urbanos. 'Bonobur', que así se denomina, se presenta como "un paso más en la estrategia" para facilitar el uso del transporte público. Está disponible en la Apple Store y de manera inminente la incluirá la Play Store de Android. También puede descargarse desde la propia web municipal, que ofrece un enlace directo para instalarla de forma segura.

Esta herramienta permitirá ingresar la cuantía deseada en la tarjeta sin que sea obligatorio registrarse, por lo que es posible hacerlo con bonobuses de terceros. El funcionamiento es "realmente sencillo", destacó el concejal, satisfecho el resultado de las pruebas realizadas la semana pasada, pero consciente de que la versión inicial requerirá ajustes y mejoras a partir del uso masivo. La APP incorpora además información detallada sobre el servicio de bus urbano, en relación con las distintas líneas, paradas, incidencias o dispositivos especiales.

Esta aplicación, gestionada directamente por el Ayuntamiento, viene a diversificar la oferta de canales de recarga con el propósito de garantizar el servicio y evitar el riesgo ya conocido que supone depender de un único proveedor. "Para aprender, perder", asumía con resignación Manso, tirando de refranero. Recordaba al respecto que en la actualidad, los usuarios del transporte público cuentan con tres vías: la pasarela habilitada en la web municipal, la recién presentada aplicación y los puntos asistidos en centros cívicos. Se sumará al listado, finalmente, la red de Logista "que se pondrá en marcha en pocas semanas".

Con todo, la idea del equipo de Gobierno es que, una vez consolidado el nuevo sistema comercial y la citada APP, se retire progresivamente la recarga presencial en edificios municipales, "que nació como solución de emergencia tras la desaparición de la anterior concesionaria". Se trata, indicó el responsable de Movilidad, de una fórmula que "no es propia de una situación de normalidad". De hecho, ya se han suprimido dos puntos y a lo largo de septiembre se clausurarán otros, hasta suprimirlos por completo.

Preguntado por la posibilidad de incorporar a las opciones el pago directo con el móvil, Manso aseguró que es un sistema descartado a corto plazo "dado el elevadísimo coste que supondría la renovación de los equipos de cobro en todos los autobuses". Aseguró que, estudiados los pormenores, "tiene más complejidad de lo que parece, pues la tecnología que incorpora la flota actual está un tanto obsoleta y su adaptación es tan cara que no compensa el beneficio". Fiaba el edil esta mejora a la renovación masiva de la flota, "pues no tendría sentido que unos vehículos sí que dispusieran del sistema que permite pago por móvil y otros no".

Tampoco se mostraba partidario de integrar la nueva aplicación en la que ya tiene en marcha el Ayuntamiento, denominada 'Burgos al móvil'. "Creemos que una herramienta específica, que solo sirva para recargar, sin incorporar otras cuestiones de áreas distintas, facilitará más su uso", indicó.