Así se incrementan los precios de estos 3 aparcamientos públicos de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Las tarifas de los aparcamientos municipales de Plaza Vega, avenida del Cid y Plaza Mayor se incrementan. Lo harán conforme al IPC, tal y como avanzó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.

Así, en el caso de los aparcamientos de Plaza Vega y avenida del Cid las tarifas pasan del minuto de 0 al minuto 90 de 0,0409 euros 0,04020 euros y a partir del minuto 91 en adelante de 0,0356 euros a 0,0366 euros. «El máximo diario pasará de 17,55 euros y ahora 18 euros», señaló la popular.

En el caso del aparcamiento de Plaza Mayor, del minuto 0 al minuto 90 las tarifas pasan de 0,0431 euros a 0,0443 euros y a partir del minuto 91, de 0,0364 a 0,0374. «El máximo diario se incrementa de 19 a 19,50 euros».

Tarjetas bus

En cuanto al área de movilidad, Ballesteros avanzó que «se ha dado inicio al procedimiento de modificación de contrato de la red comercial de la tarjeta bonobús». La modificación del contrato «supondrá que será la empresa adjudicataria del servicio la que se encargue de la adquisición de las tarjetas, en lugar de hacerlo el propio Ayuntamiento».

En este sentido, la popular aclaró que «este cambio no supondrá nada a los viajeros, que podrán mantener su actual tarjeta» ya que la modificación «corresponde a la venta de las nuevas tarjetas».