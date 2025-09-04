El PP se resigna a la oposición de Vox y PSOE a aumentar la tasa de basuras

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Resignación. El equipo de Gobierno se resigna al voto en contra que previsiblemente los grupos de la oposición emitirán en el Pleno municipal de este viernes ante la propuesta de incrementar a tasa de basuras y compensar la subida con una rebaja del IBI.

«El concejal de Hacienda ha tenido diversas conversaciones con los portavoces de los grupos para tratar de llegar a un acuerdo antes del Pleno, recordando que este incremento es una imposición del Gobierno de Sánchez a los Ayuntamientos», tal y como lo aseguró la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.

Conversaciones que «han sido constantes» pero que no han dado sus frutos y es que «la oposición ya ha señalado que mantiene su postura de votar en contra», criticó Ballesteros, al tiempo que señaló que «cada grupo tendrá su responsabilidad en base a la decisión que han tomado en este sentido».

Y es que tanto Vox como el PSOE llevan semanas avanzando su voto en contra ante esta propuesta. Para los socialistas es «un error grave», «aprobar una subida de la tasa en base a una simulación global y no de forma específica» y es «un fraude vincular una subida de la tasa de basuras con una bajada del IBI», aseguró el miércoles el concejal socialista, Josué Temiño.

«No asumiremos esta barbaridad», afirmó. «Tal y como recoge la normativa se debe castigar al que contamina más y bonificar al que contamina menos y a quienes más reciclan», reiteró Temiño. «La ley tiene un sentido y el PP está haciendo trampas al contribuyente, pero nosotros no vamos a entrar a su juego de trileros».

A este tenor, volvió a animar a la alcaldesa a someter esta propuesta a «una cuestión de confianza» en lugar de «echar la culpa a la oposición de que no se va a cumplir con la normativa».

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores calificó de «manipulación» que el equipo de Gobierno asegure que la oposición vota en contra de un ajuste fiscal porque «no estamos ante un ajuste fiscal, es una subida de impuestos y una compensación».

Una vez más, el portavoz de Vox recordó que «somos la única formación coherente porque en Europa ya votamos en contra, mientras que el PSOE y, sí, también el PP aprobaron la disposición que obliga a subir la tasa». Ya a nivel nacional, «el PP se abstuvo, por lo que tampoco se mostró contrario», subrayaba, para reafirmar una postura que ya avanzó en julio, tras conocer las intenciones del equipo de Gobierno.

Martínez-Acitores reiteró, además, que la reducción del IBI planteada por Ayala «del todo insuficiente, pues somos partidarios de reducirla al mínimo posible». Lo mismo ocurre con la rebaja de las Plusvalías planteada por el concejal responsable de Hacienda de viva voz en la última comisión con el objetivo de mitigar los efectos de la actualización permanente de los coeficientes.

«Nosotros somos claros. Lo que queremos es eliminar este impuesto, de ahí que la medida no cuente con nuestro apoyo», aseveraba Martínez-Acitores, pero «no tenemos claro qué nos van a presentar porque en el caso de Plusvalías, el PP propuso una bajada al 20% y en el informe de la tesorera se habla del 19%». «Es todo incomprensible y muy poco formal», sentenció el edil.