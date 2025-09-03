PSOE y Vox reiteran su ‘no’ a subir la tasa de basuras en Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Salvo que haya un cambio de última hora, PSOE y Vox votarán en contra del incremento de la tasa de basuras y de su compensación con la reducción del IBI de cara al próximo año. Así lo han vuelto a reiterar tanto PSOE como Vox, que han rechazado de nuevo la propuesta lanzada por el equipo de Gobierno para dar cumplimiento a la normativa europea, que ahora el Gobierno central ha trasladado a nivel nacional.

«Nuestro voto será en contra porque con esta propuesta el equipo de Gobierno no respeta lo que dice la ley que es que quien más contamina debe pagar más, no incentiva el reciclaje» y «si esta tasa se sube, los burgaleses no sabrán qué ha cambiado para tener que pagar más por lo mismo», señaló el concejal del PSOE, Josué Temiño.

Para los socialistas es «un error grave», «aprobar una subida de la tasa en base a una simulación global y no de forma específica» y es «un fraude vincular una subida de la tasa de basuras con una bajada del IBI».

«No asumiremos esta barbaridad», afirmó. «Tal y como recoge la normativa se debe castigar al que contamina más y bonificar al que contamina menos y a quienes más reciclan», reiteró Temiño. «La ley tiene un sentido y el PP está haciendo trampas al contribuyente, pero nosotros no vamos a entrar a su juego de trileros».

A este tenor, volvió a animar a la alcaldesa a someter esta propuesta a «una cuestión de confianza» en lugar de «echar la culpa a la oposición de que no se va a cumplir con la normativa». Temiño lamentó que la primera edil «nunca ha contado con la oposición y durante dos años ha sido incapaz de llegar a acuerdos».

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores calificó de «manipulación» que el equipo de Gobierno asegure que la oposición vota en contra de un ajuste fiscal porque «no estamos ante un ajuste fiscal, es una subida de impuestos y una compensación».

Una vez más, el portavoz de Vox recordó que «somos la única formación coherente porque en Europa ya votamos en contra, mientras que el PSOE y, sí, también el PP aprobaron la disposición que obliga a subir la tasa». Ya a nivel nacional, «el PP se abstuvo, por lo que tampoco se mostró contrario», subrayaba, para reafirmar una postura que ya avanzó en julio, tras conocer las intenciones del equipo de Gobierno.

Martínez-Acitores reiteró, además, que la reducción del IBI planteada por Ayala «del todo insuficiente, pues somos partidarios de reducirla al mínimo posible». Lo mismo ocurre con la rebaja de las Plusvalías planteada por el concejal responsable de Hacienda de viva voz en la última comisión con el objetivo de mitigar los efectos de la actualización permanente de los coeficientes.

«Nosotros somos claros. Lo que queremos es eliminar este impuesto, de ahí que la medida no cuente con nuestro apoyo», aseveraba Martínez-Acitores, pero «no tenemos claro qué nos van a presentar porque en el caso de Plusvalías, el PP propuso una bajada al 20% y en el informe de la tesorera se habla del 19%». «Es todo incomprensible y muy poco formal», sentenció el edil.