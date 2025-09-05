El Ayuntamiento de Burgos ha ejecutado hasta junio 14,4 de los 72 millones destinados a inversiones

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Estamos en una senda positiva». Así calificó el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, la ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2025. Unos «buenos datos» que «serían aún mejores si el presupuesto del año 2025 se hubiera aprobado en enero y no en el mes de abril».

En cifras totales y falta de hacer un ajuste en el capítulo de personal, Manzanedo señaló que la ejecución global de todos los gastos alcanzó en junio el 43%. En cuanto a los gastos corrientes, se ha ejecutado el 35,4 % con 46 de los 120 millones presupuestados.

Atendiendo a la amortización de deuda, el concejal explicó que se ha alcanzado el 87%. «Se han amortizado 30 de los 35 millones pendientes», una cifra «muy positiva», aseveró.

Ya en el capítulo de inversiones reales, la primera mitad del año «se cierra con una ejecución del 19,8% o lo que es lo mismo 14,4 millones de los 72 millones previstos para llevar a cabo proyectos nuevos en la ciudad», apuntó el responsable de Hacienda.

Unos datos que; sin embargo, no satisfacen a la oposición. El portavoz de Vox, Fernando Martínez -Acitores, señaló que «llevamos seis años escuchando que estamos en una senda positiva, pero la realidad es que el porcentaje de ejecución de las inversiones reales sigue siendo muy bajo».

Por su parte, desde el grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, reconoció que «si bien la ejecución se encuentra en términos razonables», el equipo de Gobierno «no llegará a alcanzar el 40-45% de la ejecución de las inversiones reales antes de que finalice el año» y ese «no es un buen dato».

Para De la Rosa, el Ayuntamiento de Burgos «debe ser más exigente y no dar por normal que las inversiones sean al acabar el año del 45% y no del 80%» y considera que «es una anomalía que se ha convertido en costumbre».

A este tenor, el concejal de Hacienda recordó que «en junio de 2023, año en el que gobernaban los socialistas, la ejecución de las inversiones reales era solo del 13,2%». Por otra parte, el concejal aprovechó para poner en valor la ejecución de los proyectos financiados con Fondos Europeos, que alcanza el 59%. «Sin duda es también un dato muy positivo y trataremos de seguir avanzando en este sentido».

Morosidad

Por otra parte, Manzanedo también celebró los «buenos datos que arroja el informe de morosidad del segundo trimestre». Y es que, el concejal de Hacienda aseveró que «esta es la primera vez que el ayuntamiento de Burgos cumple con el periodo de pago a proveedores».

«En ambos tramos: tanto desde la recepción de las facturas a la conformidad como desde la conformidad al pago de las mismas, estamos por debajo de los treinta días que marca la ley» lo que supone que, en términos absolutos, la Administración local esté pagando a sus proveedores a 58,6 días.

Si bien en este sentido De la Rosa celebró los buenos datos, recordó que casi cuatro de cada diez facturas siguen sin pagarse en tiempo. Unas facturas que «suponen un importe de 12,5 millones de euros».