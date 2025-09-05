PSOE y Vox tumban la subida de la tasa de basuras en Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

No a la subida de la tasa de basuras. El grupo municipal del PP se ha quedado finalmente solo en el Pleno municipal en su propuesta de incremento de la tasa de basuras que, tal y como reiteró de nuevo el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, «deriva de una normativa europea de obligado cumplimiento que ahora recoge e impone el Gobierno central».

Como ya vinieron advirtiendo semanas atrás, PSOE y Vox votaron en contra de la medida a pesar de que, tanto el concejal de Hacienda como la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, apelaran a la «responsabilidad» de los ediles «a la hora de cumplir con la ley».

Una vez más, el portavoz de Vox, Fernando Martínez -Acitores, reiteró que el voto en contra de su formación responde a una norma que consideran «injusta e ideológica» porque «grava a los ciudadanos mediante una imposición».

En este sentido, recordó que Vox «somos la única formación coherente porque en Europa ya votamos en contra, mientras que el PSOE y, sí, también el PP aprobaron la disposición que obliga a subir la tasa». Ya a nivel nacional, «el PP se abstuvo, por lo que tampoco se mostró contrario», subrayaba, para reafirmar una postura que ya avanzó en julio, tras conocer las intenciones del equipo de Gobierno.

Desde la bancada socialista, el edil Josué Temiño volvió a calificar la tasa como «fraude y pura cosmética» y reiteró que «desde el Ayuntamiento no se ha hecho nada para adaptar la tasa de basuras a la normativa europea» e hizo hincapié en «la tardanza del PP en implementar la ley de una forma adecuada» y «querer ahora aprobar la subida deprisa y corriendo».

En este sentido, subrayó que «el equipo de Gobierno no ha mejorado el tratamiento de residuos ni se aplica el principio de corresponsabilidad y tampoco se contempla que pague más quién más contamina y se bonifique a quien contamina menos». Así, lamentó que «no existe un plan de prevención ni de valorización y se sube la tasa para seguir haciendo lo mismo».

Ante este escenario, Temiño volvió a proponer a la alcaldesa que someterse a una cuestión de confianza para sacar adelante esta tasa. «Si tanto le importa esta cuestión, sométase a una cuestión de confianza», reiteró.

«No nos gusta»

Ante la propuesta de los socialistas, Ayala aseguró que «si el equipo de Gobierno ha esperado un año para presentar esta modificación de la tasa ha sido con el objetivo de ahorrar a los burgaleses el incremento del servicio durante todo este tiempo».

En este sentido, Ayala aseguró que «no nos gusta esta normativa» y «no nos gusta subir los impuestos», pero «se trata de una ley europea y la ley hay que cumplirla». Así, subrayó que su equipo de Gobierno «ha adaptado la normativa de la mejor manera posible, intentando compensar este incremento de la tasa con la rebaja del IBI».