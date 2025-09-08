San Millán toma el testigo de Benavente y disputará la presidencia de FAE a Hernando

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Habrá contienda en la votación para elegir al nuevo presidente de la patronal burgalesa tras el anuncio de Miguel Ángel Benavente de no presentarse a la reelección. A la candidatura ya registrada del presidente de la Federación de Empresas del Metal (Femebur), Andrés Hernando, se suma ahora la de Ignacio San Millán, actual tesorero de FAE, mano derecha de Benavente en la organización empresarial y la persona con la que se especuló que se pudiera haber abierto una tercera vía para zanjar el polémico choque entre Benavente y Hernando.

San Millán toma el relevo de Benavente contra Hernando, después de que fuese inviable una candidatura de consenso encabezada por él por sus vínculos institucionales, empresariales y personales con el presidente saliente.

La candidatura de Hernando daba por descontado que San Millán daría el paso de presentarse, en el convencimiento de que Benavente no dejaría vía libre a la renovación en la presidencia y Hernando no concurriría sólo a las elecciones.

El plazo para presentar candidaturas concluye este martes 9 de septiembre, fecha que ha elegido San Millán, máximo responsable de la empresa Asercomex, entre otras, para presentarse oficialmente como candidato y lo hará desde la Asociación de Desarrollo Logístico de Burgos (ADL) de la que es presidente.

Ausente en el adiós de Benavente

Cabe señalar que San Millán estuvo ausente del acto en el que Miguel Ángel Benavente anunció que renunciaba a presentarse a la reelección, en el que apareció arropado por el resto de los miembros de su comité ejecutivo, después de vivir una 'precampaña' más que convulsa con un enfrentamiento directo entre quienes habían anunciado su intención de competir por el cargo: Andrés Hernando y Miguel Ángel Benavente.

La polémica surgida en el seno de la Federación de Empresas del Metal (Femebur) cuyas elecciones quedaron paralizadas por un recurso legal de Benavente espoleó la decisión del presidente de esa Federación, Andrés Hernando, por postularse como presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE). Benavente lo intentó hasta que entendió que debía dar «un paso al lado en pos de la unidad y la calma».

En esa misma comparecencia Benavente calificó al empresario Ignacio San Millán de «gran persona y gran amigo».

Por su parte, el otro aspirante a presidir la FAE, Andrés Hernando, equiparó a San Millán con Benavente el día de su presentación oficial como candidato, remarcando que «es uno de los integrantes del comité ejecutivo, es el actual tesorero, y lleva toda la vida con Miguel Ángel Benavente y representa los mismos intereses».