Benavente renuncia a la reelección en FAE y avisa: «Con Hernando la patronal sufrirá un daño irreparable»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Un giro inesperado de los acontecimientos. Así podría definirse lo que acaba de ocurrir en el seno de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), con el anuncio de Miguel Ángel Benavente de dar «un paso al lado en pos de la unidad y la calma».

El líder de la patronal burgalesa no se presentará como candidato a la reelección, después de vivir una 'precampaña' más que convulsa con un enfrentamiento directo entre quienes habían anunciado su intención de competir por el cargo: Andrés Hernando y Miguel Ángel Benavente.

«Nunca me ha guiado ninguna ambición personal ni desmedida, más allá de lo que significa representar a las empresas de Burgos. He buscado siempre la unidad», ha comenzado diciendo en una nueva comparecencia de prensa, después de que en la jornada de este jueves se sublevaran los ánimos tras las acusaciones de Hernando hacia el comité ejecutivo de FAE al denunciar el «robo» de la representación de Femebur en el censo.

Por la tarde, el comité ejecutivo celebró una reunión de urgencia para salir al paso de esas declaraciones que sentaron francamente mal en la directiva de FAE y para defender a la secretaria general, Emiliana Molero. En un comunicado, aseguraron que «la imputación a la secretaria general de la organización de actos ilícitos, tales como ‘robo’ o ‘manipulación’ de documentos y censos, constituye una imputación grave de hechos falsos, que podría ser considerada calumniosa e injuriosa».

En esta misma línea, se ha mantenido Benavente y lejos de dar vía libre a su opositor, el presidente de la Federación del Metal (Femebur), ha sido crítico con todo lo vivido en estos meses y ha lanzado una advertencia: «Si finalmente Hernando no encuentra rival (por ahora es el único candidato a la presidencia de FAE) y termina siendo presidente de la organización, la patronal sufrirá un daño irreparable y perderá la independencia», manifestó, a la vez que valoró las acusaciones realizadas por quien se presentaba como competidor en el puesto.

«En las propias actas del comité Hernando ha calificado de chiringuito a este órgano del cual forma parte y, ayer (por el jueves), junto a Consuelo Fontecha habla de cortijo», recuerda, para denunciar la gravedad de las «calumnias e injurias vertidas contra la organización y hacia una empleada como es Emiliana Molero como secretaria general por decir que ha manipulado el censo». Ante todo esto y tras defender que es vicepresidente de Femebur como administrador de la empresa Kataforesis Burgos, algo que Hernando desmentía, para acusar al comité ejecutivo de hurtar a Maite Castrillejo su vicepresidencia en favor de Benavente.

El todavía presidente de la patronal leyó los componentes de la candidatura conjunta que se presentó para presidir Femebur en octubre de 2023. En esa lista aparecía como vicepresidente primero Kataforesis y como vicepresidente segundo Desmasa (Maite Castrillejo). Como no hubo elecciones en Femebur entonces ni las ha habido ahora, tras paralizarse el proceso electoral en la federación del metal por el recurso presentado por Kataforesis, Benavente defiende que sigue, por tanto, siendo vicepresidente.

«Me he dedicado a defender la independencia frente a cualquier poder» Miguel Ángel Benavente

Tras explicar estos acontecimientos, que han sido parte del intercambio de acusaciones entre ambos empresarios, Miguel Ángel Benavente ha asegurado que le interesa en el futuro no estar relacionado con FAE porque «posiblemente» tomará alguna «acción» por todo lo sucedido en estos últimos meses. Ha preferido no dar más detalles, a la vez que asegura que como empresario seguirá trabajando por la organización que representa a la patronal, «contribuyendo a que Burgos siga siendo un referente empresarial ahora más que nunca».

Con respecto a si algún miembro del comité ejecutivo actual podría plantar cara a Hernando, se ha hablado del empresario Ignacio San Millán, indicó que es una decisión personal que le atañe a este empresario, a quien califica de «gran persona y gran amigo». Es cierto que hasta el próximo martes, 9 de septiembre, hay tiempo para confeccionar una candidatura a las elecciones que se celebrarán el 19 de septiembre en un proceso en el que votan alrededor de 110 personas, el presidente y vicepresidente de cada una de las organizaciones sectoriales que conforman FAE.

El que será presidente hasta que tome posesión otro equipo ha lamentado el comportamiento «antidemocrático y marrullero» de su rival durante estos meses y espera que «el tiempo ponga a cada uno en su lugar».

Entre las contradicciones de Hernando, Benavente ha hecho ver su interés en limitar los mandatos del presidente a dos cuando él estaba dispuesto a presentarse por tercera vez a liderar Femebur. Desde su punto de vista, el CEO y fundador de Hiperbaric, no gozará de la independencia de la que él hace gala frente a «cualquier poder o grupo que quiera atentar contra ella».

14 años como presidente



Miguel Ángel Benavente ha cumplido 14 años como presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales y ha querido agradecer el respaldo recibido en todo este tiempo. «He dedicado muchas horas y muchos años a servir a los empresarios de Burgos», aseguró para compartir que espera que el proceso electoral pueda desarrollarse con normalidad y calma, a partir de ahora.

En esta difícil comparecencia de prensa estuvo acompañado por parte del comité ejecutivo y sentado en la mesa estaba el vicepresidente Gonzalo López Recio, que calificó de «honor» haber participado del equipo de Benavente al frente de la organización empresarial. Tuvo palabras de agradecimiento hacia su núcleo más cercano que aportan, entre las empresas que representan, 1.800 puestos de trabajo y una facturación de 280 millones de euros.

López Recio, por su parte, se expresó de la siguiente manera: «Tu figura ha sido un ejemplo de dedicación y entrega, siempre poniendo por delante el interés común de la organización y de nuestra tierra», dijo en nombre del comité, para reconocer que FAE reúne a un sinfín de sensibilidades. Además, recordó los retos que tiene por delante el empresariado y las industrias burgalesas.