La primera Marcha de la Alegría reivindica y rememora los 300 años de la Cofradía de la Alegría

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Alegría adelanta los actos de conmemoración del 300 aniversario de su creación, el próximo 2026, con una marcha entre Burgos y Rabé de las Calzadas que se celebrará este sábado, 13 de septiembre.

‘Alegría, haciendo el Camino Juntos’ es el lema que se le ha dado a la primera Marcha de la Alegría de 11 kilómetros que quiere reivindicar y rememorar a partes iguales los orígenes de la cofradía, muy vinculados a la atención a los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela, en la iglesia de San Nicolás de Bari, ubicada a los pies de la Ruta Jacobea.

Así lo han explicado, José Luis Díez Vivar, prior de la cofradía, y Rosa María Calvo Iglesias, secretaria, junto a la portavoz de la Diputación Provincial, Inmaculada Sierra, que es una de las instituciones que apoyan económicamente este proyecto.

Si esta actividad sale bien, por ahora hay casi un centenar de participantes ya inscritos, tendrá continuidad en el futuro como una forma más de devoción a la Virgen de la Alegría, que participa en las procesiones conjuntas de la Semana Santa burgalesa, pero que es protagonista indiscutible del Domingo de Resurrección. La idea surgió de uno de los cofrades, son 135, y representa el "pistoletazo de salida" a la celebración de estos tres siglos de vida.

La fecha cumbre escogida en el calendario de 2026 es el 6 de septiembre, en el que esperan la participación del Arzobispo de Burgos, Mario Iceta, aunque no se descartan otras actividades a lo largo del próximo año.

Mientras se configura esa programación, el próximo sábado los participantes se concentrarán a las 9.00 horas en San Nicolás de Bari, desde donde partirá el camino a las 9.30 aproximadamente. Para las personas mayores que no puedan completar los 11 kilómetros se contará con un autobús.

Los andarines recorrerán, por su parte, el Camino Francés, asesorados por la Asociación de Amigos del Camino de Burgos, y la hora prevista de llegada a la localidad de Rabé de las Calzadas es a las 12.30 horas. Allí se celebrará una misa en la ermita del monasterio de las Hermanas de la Caridad, en el punto final de recorrido. «Gracias a la hospitalidad de las hermanas, que nos han cedido el patio del convento, podremos ofrecer una paella para los asistentes», indicaba Rosa María Calvo.

Los participantes que colaboren económicamente con 10 euros en esta actividad recibirán una camiseta conmemorativa, así como la posibilidad de regresar a Burgos en autobús.

Con esta cantidad de dinero, se está ahorrando para el gran proyecto que tiene la cofradía de regalar a la Virgen, por su 300 aniversario, un manto para procesionar, porque ahora solo tiene una capa de camarín.

Tanto desde la cofradía como desde la Diputación Provincial se apuesta también por reivindicar la fe cristina en un momento en el que se producen genocidios en muchos países. Sierra recordaba que en países como Nigeria o Egipto han sido asesinados 7.000 cristianos en estos primeros meses del año. «Más de 30 personas mueren todos los días en Nigeria, precisamente, por ser cristianos, con lo cual nuestro acto es una forma de reivindicación de esas raíces que queremos mantener», aseguró la diputada popular.