Castrojeriz, el tesoro mejor guardado de Burgos

El origen de Castrojeriz comienza en lo alto del cerro, sobre el que se encuentra el castillo, al que también llaman Castro. Las excavaciones han demostrado que ya había vida en el pueblo en la edad de bronce, en la que se hallaron cerámicas de una antigüedad de unos 1.500 años a.C.

El castro sirvió como ubicación militar, y el primer nombre que recibió fue Sisaraca, o ciudad de los Murgobos. El emperador Augusto asentó a sus tropas en este lugar, en la lucha contra los cántabros, y le dio el nombre de campamento apud Segisamam.

Castrojeriz tenía un nombre parecido a otro pueblo de Burgos. Segisamone, Sasamón y Segisama Julia, Castrojeriz, tenían nombres parecidos, debido a que la colegiata quedaba unida por dos calzadas al resto de poblaciones importantes, una de ellas procedente de Clunia, entrando en Castrojeriz y la segunda unía Segisama Julia con Segisamone a través del valle de Villajos.

Durante la época medieval, Castilla estaba formada por condados, y Castrojeriz era uno de los principales condados y uno de los que más autonomía tenía. Era un gran foco de repoblación de las tierras al norte del Duero, y dictaba leyes a gran parte de las tierras, invirtiendo en estructuración y formación de Castilla.

El castillo de Castrojeriz cuenta con accesos para vehículos dada su distancia con el casco urbano.-ECB

El castillo durante esta época sufrió alguna reforma, Laín Calvo reedificó totalmente la fortaleza, aunque hay escritos de la época de Fernan González que dicen que ese castillo volvió a ser propiedad de los moros. Fernán González lo volvió a recuperar en una batalla en la que se derramó mucha sangre por ambos bandos. El conde pobló la villa de nuevo y se la dio a un miembro de una de las familias más importantes de Castilla, los Castro.

Dos de los pilares económicos de la localidad son ganadería y la agricultura, esto también se debe a que en la repoblación, nacieron muchos núcleos urbanos y crecieron a la sombra de monasterios, en los que habitaban monjes y soldados que trabajaban las tierras y se ocupaban de los animales.

En el siglo XII tuvieron lugar unas hazañas, que se hicieron muy famosas, ya que corroboraban que los privilegios obtenidos por los habitantes de Castro fueron guardados y que, durante los primeros siglos de la Reconquista en Castilla, dominaba la fuerza y la violencia.

Durante la reconquista el castro adquirió gran importancia, durante la invasión árabe hubo bastante idas y venidas en cuanto a la adquisición de la villa, pero finalmente, sobre el año 883, Castrojeriz se vuelve una de las capitales más importantes de la zona.

Camino de Santiago Francés

Peregrinos pasando por la Iglesia Virgen del ManzanoRaul G.Ochoa

Es paso del Camino de Santiago Francés, sigue siendo ejemplo del urbanismo jacobeo, una calle larga y a sus lados todas las casas, iglesias, alberges, comercios… Debido al paso de los peregrinos, durante los siglos XV y XVI el pueblo contaba con cinco iglesias y siete hospitales, siendo aún una de las localidades de la ruta jacobea que más obras arquitectónicas medievales conserva.

Señal del pueblo que indica la dirección de los monumentosRaul G.Ochoa

Entre sus monumentos, se encuentran las ruinas del convento de San Antón, a la entrada del pueblo. Un poco más delante la Iglesia Nuestra Señora del Manzano, del año 1214 y que en la actualidad tiene el museo de Arte Sacro, en donde se encuentran tallas medievales, pinturas flamencas, pergaminos y piezas de orfebrería. En el medio del pueblo, la Iglesia de Santo Domingo, un templo del siglo XV con cubiertas del XVIII, dentro de él yace un centro de interpretación del Camino de Santiago. Casi al final de la calle principal aparece la Iglesia de San Juan, una obra del siglo XIII, del gótico primitivo, con una torre románica donde aún se conserva alguna ventana de ese siglo.

Sobre las ruinas del convento de San Francisco del siglo XIV se encuentra hoy en día el hotel Quinta de San Francisco. Su estructura original fue incendiada en la Guerra de Independencia y solo quedan una serie de arcos agudos y bóvedas de crucería del diseño original. A pesar de la construcción del hotel, las ruinas conservadas son reconocidas como Patrimonio Histórico, se trata de un recinto cerrado que está rodeado de naturaleza.

Feria del Ajo

Pelada de ajos durante la feria de Castrojeriz. JAVIER ABRIL

Además, una de las festividades que mayor impulso da al pueblo es la fiesta del ajo, esta provincia organiza la Fiesta de Exaltación del Ajo. Se celebra en la tercera semana del mes de julio, y muchos turistas aprovechan para adquirir este producto y conocer cómo se trenzan los ajos. El pueblo se inunda de puestos de ajos, embutidos, quesos, dulces y morcillas, incluso se ofrecen sopas de ajo y pollo al ajillo para dar mayor impulso al ajo burgalés. Este año ha celebrado la 46 edición.