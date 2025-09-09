Las obras de mejora de la red de saneamiento y abastecimiento de la Barriada Inmaculada marchan a buen ritmo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

A buen ritmo. Las obras de renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de la Barriada Inmaculada marchan en tiempo y forma. La intervención planteada por la Sociedad Municipal Aguas de Burgos y ejecutada por la empresa RFS arrancó el pasado mes de junio y se desarrollará hasta el próximo mes de diciembre con un presupuesto de medio millón de euros.

La red de saneamiento existente a renovar es unitaria y está compuesta por un colector principal de hormigón de 500 mm de diámetro, que discurre por la Calle San Antón, a él entroncan los colectores de hormigón de 300 mm de diámetro que discurren por las calles Hipatia de Alejandría, Rigoberta Menchú, Rosario Weis, Ana María Matute y Maruja Mallo, siendo estas perpendiculares a la Calle San Antón.

«Era una intervención muy necesaria en la barriada porque las canalizaciones son muy antiguas», apunta en la vista a las obras la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien señaló que «se cambiarán las canalizaciones de hormigón por PVC». De hecho, el proyecto de ora recogía que en las canalizaciones a renovar «son frecuentes incidencias y se encuentra al límite de su vida útil y operativa». Por ello «urge la sustitución de la red general de saneamiento», señaló la primera edil.

Así las cosas, la obra se centrará en la renovación del colector de la calle San Antón, respetando la sección existente, por lo que «se instalará una tubería de PVC 0 de 500 mm de diámetro y se renovarán todas las acometidas y sumideros existentes».

Las acometidas que recogen el agua residual de las viviendas existentes, «serán sustituidas por una tubería de PVC de 315 mm de diámetro», explicó Ayala. Los tramos a renovar en el resto de calles «se realizarán también respetando las secciones existentes, por lo que se instalará una tubería de PVC de 315 mm de diámetro y también se renovarán las acometidas y sumideros existentes».

Una vez mejorada la red de saneamiento, se abordará la red de abastecimiento. «Se sustituirán las tuberías actuales por unas de fundición dúctil», explicó Ayala.

Preguntada por una posible reurbanización de la barriada, el concejal de Urbanismo, Manuel Manso, señaló que «podría planearse una vez finalicen las obras de rehabilitación de las fachadas de los edificios». De hecho, el equipo de Gobierno «cuenta con un proyecto al respecto» que «no se ha planteado aún por el gran volumen de proyectos que tenemos en marcha».

Por su parte, Ayala destacó que «el actual equipo de Gobierno es el que más inversiones ha llevado a cabo en Gamonal» y puso el foco en intervenciones como «el parque Félix, el aparcamiento del Silo, el carril bici de la avenida de la Constitución, la urbanización de San Cristóbal o la rotonda de Martín Cobos».