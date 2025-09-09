Cristina Ayala tiende la mano a Vox para negociar el presupuesto 2026 para Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha tendido la mano a Vox para negociar los presupuestos de 2026. El objetivo de la popular es contar con sus antiguos socios de Gobierno para aprobar las cuentas del año que viene.

«Esta semana he coincidido con tres de los cuatro ediles del grupo municipal Vox y les planteé este deseo en una cuestión informal». Así lo aseguró la alcaldesa en su visita a las obras de la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de la Barriada Inmaculada.

El objetivo es que «podamos contar con el apoyo de Vox para aprobar los presupuestos de 2026» y «todas las vías están abiertas para ello», señalaba. Lo hacía tras ser preguntada por la propuesta del portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores, para sentarse a negociar una «rebaja fiscal real». De no llegar a un acuerdo y tal y como ya ocurrió el pasado curso, la alcaldesa deberá someterse a una cuestión de confianza aparejada a la aprobación