Vox califica de «fantasías» las acusaciones de hacer «antipolítica» de Borja Suárez

Tres de los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Burgos hacen balance del ecuador del mandato.

Publicado por Virginia Martín Burgos

«Son sus fantasías y sus justificaciones». El portavoz del grupo municipal de Vox, Fernando Martínez- Acitores, reaccionó así a las declaraciones que el presidente del PP, Borja Suárez, hizo en el acto de inicio de curso, en las que acusó a los componentes de la formación de estar «más cómodos en la antipolítica que en la política», y de preferir «estar fuera de la gestión que en la gestión».

«Hemos de recordar que fue el PP el que nos echó del equipo de Gobierno» y lo hizo «por un motivo del que ahora se abandera el presidente de su partido». Y es que, tal y como apuntó Martínez-Acitores «el propio Feijóo está abogando ahora por endurecer la política migratoria y deportar a inmigrantes ilegales».

Así, el concejal de Vox pidió a Suárez que «aclare a qué se refiere cuando habla de política chusca». «La realidad es que su formación sigue sin aceptar la democracia» y «sin entender que no pueden pretender imponer su criterio siendo once concejales de veintisiete que componemos el Pleno municipal».

Martínez- Acitores también criticó «las formas» de los populares, «tanto del propio Suárez, como de Cristina Ayala» a quien volvió a recordar que «si es alcaldesa es gracias a Vox». «Las declaraciones de Suárez son un claro ejemplo de la soberbia del Partido Popular», lamentó el portavoz de Vox.

«No nos damos por aludidos porque hagamos lo que hagamos porque para unos somos la muleta del PP y para otros hacemos la pinza con el PSOE», sentenció. El edil aseguró así que «el objetivo de nuestra formación es seguir siendo propositivos» y aseveró que «si hacer política chusca es no cumplir sus dictados y criticar políticas y proyectos que no consideramos adecuados para la ciudad, lo seguiremos haciendo».

Ordenanzas

Precisamente sobre las ordenanzas, el concejal volvió a invitar al Partido Popular a «sentarnos para desarrollar una verdadera reforma fiscal», al tiempo que lamentó que «en la modificación de las tasas de basuras, IBI y Plusvalías ha primado la improvisación y la falta de profesionalidad».

Así, señaló a los populares que «hay proyectos como el túnel de la calle Santander que no son prioridad» y que «ese dinero puede destinarse a realizar una rebaja real e importante de los impuestos».

Personal

En el apartado de Personal, el concejal Ignacio Peña, criticó que el equipo de Gobierno no haya tenido en cuenta la propuesta de Vox de denominar al Bulevar del ferrocarril calle Valpuesta cuna del castellano. «El PSOE se abstuvo en la votación, mientras que Vox voto en contra de la denominación Buleval del ferrocarril, por lo que finalmente se denominará así».