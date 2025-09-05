Un lío en la votación impide la rebaja del impuesto de Plusvalías en Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como Plusvalías, no se reducirá finalmente del 21 al 19%. Un error en la votación del punto es la causa.

Si bien para la formación encabezada por Fernando Martínez- Acitores, la rebaja «es insuficiente» y «se queda lejos de la completa supresión del impuesto que Vox propone», el concejal aseguró que votarían a favor porque su objetivo como formación es «bajar los impuestos a los ciudadanos siempre».

Según explicó la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, esta misma semana, «es necesario realizar una modificación de los coeficientes del impuesto para adaptarse a la nueva normativa estatal». Esta modificación supondría un incremento estimado de ingresos de en torno a 232.000 euros, por lo que el equipo de Gobierno propuso de viva voz en la comisión correspondiente que el porcentaje de gravamen se bajase del 21 al 20%, lo que implicaría una rebaja estimada de ingresos de 570.000 euros.

Tal y como señaló en el Pleno el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, «el 20% era una cifra estimativa» y finalmente al Pleno se llevaba una propuesta de reducción del 21 al 19% a través de una enmienda. A este tenor, la concejal del PSOE, Sonia Rodríguez, aseguró que «la propuesta es un despropósito en sí misma» y que «ha sido en el Pleno donde finalmente hemos conocido los porcentajes definitivos de reducción».

Aseguró así que «los informes presentados son totalmente deficientes» y propuso al equipo de Gobierno «dejar sobre la mesa la modificación» para abordar los cambios en «una nueva comisión» y «retomar la propuesta en el siguiente Pleno». Una demanda a la que sumó Vox.

La propuesta no fue aceptada por el Partido Popular, por lo que en primer lugar los concejales debían votar la enmienda sobre esta modificación de porcentajes del 21 al 19% y posteriormente votar la propia modificación de la ordenanza que regula la adaptación de los coeficientes impuesta por la ley.

Mientras que el PSOE votaba en contra de la rebaja fiscal, Vox se abstenía «por error», lo que suponía dejarla sin efecto. Posteriormente, y con el objetivo de enmendar el error, Vox votó en contra de la modificación de coeficientes, que implica más carga fiscal para los burgaleses, pero PP y PSOE votaron a favor de la misma, por lo que salió adelante.