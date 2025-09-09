La mancomunidad del Arlanzón estrena camión de recogida de basura

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El director de Administración Local de la Consejería de la Presidencia, Emilio Arroita, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, acudieron Ibeas de Juarros para participar en la presentación oficial del nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos que ha incorporado la Mancomunidad de Municipios Comarca del Arlanzón. Esta adquisición ha sido posible gracias al respaldo económico de la Junta de Castilla y León. A su llegada, Arroita fue recibido por el presidente de la mancomunidad, José Manuel Pérez, por el alcalde de Ibeas de Juarros, José Ignacio Colina, y por otros representantes del resto de municipios asociados.

El vehículo incorporado es un camión recolector-compactador de carga trasera, diseñado con especificaciones adaptadas a las necesidades particulares de las localidades a las que prestará servicio. La Mancomunidad Comarca del Arlanzón está integrada por 15 municipios que suman una población de 3.441 personas empadronadas, las cuales se beneficiarán directamente de esta importante mejora en la gestión de residuos urbanos.

La compra del camión ha supuesto un desembolso total de 237.402 euros. De esa cantidad, la Junta ha financiado 178.051 euros (un 75%), mientras que la mancomunidad ha asumido el resto, 59.351 euros, con recursos propios. Durante su visita, Arroita subrayó el compromiso firme de la Junta de Castilla y León, así como de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, con los pequeños municipios, garantizando la dotación de infraestructuras y servicios que faciliten su funcionamiento diario.

En 2025, el apoyo de la Junta a las mancomunidades de Castilla y León permitirá movilizar inversiones por un importe global de 10,4 millones de euros. En la provincia de Burgos, esta inversión alcanzará más de 1,2 millones.