El PSOE acusa al PP de provocar el "fracaso" del botón del pánico

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La concejal socialista Estrella Paredes denuncia la paralización y el "fracaso" del servicio del botón del pánico, dispositivo destinado a proporcionar seguridad extra a mujeres en riesgo de acoso o agresión. La edil calificado la situación que vive esta herramienta como una "agonía con premeditación", pues acusa al equipo de Gobierno del PP de "falta de voluntad, previsión y seriedad" en la gestión de un tema tan sensible.

En concreto, el botón del pánico, activado tras no pocos avatares administrativos en julio de 2024, finalizó su contrato en junio de 2025 sin que el Ayuntamiento hubiera previsto una continuidad. Esta situación, según Paredes, ha dejado a las 12 mujeres usuarias del dispositivo sin protección, ya que se les ha notificado que el servicio ha quedado suspendido hasta nuevo aviso, sin una fecha clara de reactivación.

La concejal del PSOE criticaba que, a pesar de las reiteradas preguntas de la oposición sobre la continuidad del servicio, desde Servicios Sociales no se haya tomado ninguna medida para evitar su suspensión. Así, considera "vergonzoso" que la única respuesta oficial sea que "no sabían cómo proceder" y que la licitación para mantenerlo carecía de empresas interesadas.

Paredes arremete contra el PP por su "cinismo y desfachatez", al justificar en los pliegos un nuevo contrato de solo 50 unidades, frente a las 100 inicialmente prevista, por entender que la herramienta había tenido "escasa acogida", cuando, a su juicio, la "total falta de difusión y la ausencia de una campaña de divulgación sobre la existencia de este servicio" eran las causas de la baja demanda.

La edil socialista entiende que la suspensión en cuestión nada tiene que ver con un problema administrativo, sino que evidencia "una falta de respeto hacia las mujeres". Aunque reconocía que, afortunadamente, no se ha tenido que lamentar ninguna tragedia vinculada con la falta de protección actual, insistía en que el objetivo del botón del pánico es la prevención y la paralización va en contra de ese propósito.

Cabe recordar que la puesta en marcha del botón del pánico respondía a una petición de Ciudadanos en el Pleno ordinario de octubre de 2019. El PSOE, al frente entonces del Ayuntamiento, recogía el guante, pero la irrupción de la pandemia y los problemas con la empresa adjudicataria inicial retrasaron el proyecto hasta enero de 2023, cuando se firmó un nuevo contrato con otra empresa.

En marzo de 2023, los dispositivos se presentaron oficialmente, listos para ser distribuidos, algo que no se produjo finalmente hasta más de un año después, cambio de gobierno municipal mediante. En este plazo, la responsable de Servicios Sociales en aquel momento, Andrea Ballesteros, achacó el retraso al estudio de las peticiones y a la elaboración del protocolo de colaboración con Policía Local, garante al fin y al cabo de la seguridad de las usuarias de esta aplicación.

Paredes extiende su preocupación a otros servicios de atención a la mujer, como la Casa de Acogida, cuyo contrato, lamentó, sigue todavía pendiente de firma.