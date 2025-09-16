Este es el nuevo inmueble que pasa a manos del Ayuntamiento de Burgos para usos culturales

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El antiguo Colegio Marceliano Santa María, en el corazón de la Barriada Inmaculada, tendrá nuevos usos culturales en un futuro cercano. El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha asegurado que se ha conseguido la desafectación del inmueble por parte de la Junta de Castilla y León, dado que dejó de tener uso educativo tras el curso escolar 2021/2022, y pasará a manos municipales para que sea la ciudad la que le dé una nueva utilidad.

El popular ha anunciado "un proyecto cultural de gran alcance" que estará a disposición de los vecinos de la Barriada Inmaculada. Sin embargo, no ha querido concretar muchos más detalles, ya que ha asegurado que será la alcaldesa, Cristina Ayala, quien presentará públicamente la actuación con más detalle próximamente.

"Este espacio no podía permanecer vacío por más tiempo", aseguró el edil, para agradecer la colaboración de la Dirección Provincial de Educación en la mediación con la Junta para que este inmueble pase a manos de la ciudad, una vez que ya no tiene usos educativos, desde que en el curso 2022/2023 entró en funcionamiento el colegio Isabel de Basilea.

Manzanedo tampoco ha dado más detalles sobre la inversión que será necesaria para poner al día este espacio ahora dividido en dos edificios de tres plantas con aulas y despachos. Si bien ha señalado que será necesario redactar un proyecto y que incluso podría contratarse antes de que acabe este ejercicio 2025 o en los primeros meses de 2026.

Por cierto, que será en el presupuesto del siguiente año en el que se incorporará la partida para realizar las obras, a la espera de alcanzar algún acuerdo con otras formaciones políticas para sacar adelante las cuentas.

El Colegio Marceliano Santa María cuenta con dos edificios y una zona que se destinó a vivienda del conserje. Con el patio dispone en total de 2.400 metros cuadrados de superficie. En diciembre de 2022, con Daniel de la Rosa, de alcalde de Burgos, se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento solicitar a la Junta la reversión del edificio tras dejar de tener un uso educativo. La idea en aquel momento era que alojara servicios sociales y culturales para este barrio de la capital.

El colegio Marceliano Santa María, en la Barriada Inmaculada, está cerrado desde el curso 2022/2023.©Tomás Alonso

Con el cambio político en el Ayuntamiento de Burgos, el bipartito de PP y Vox quedó en estudiar posibles usos durante el año 2024. En septiembre del 2023, el equipo de Cristina Ayala no tenía claras las funciones que se le podían dar a este edificio y, por tanto, no impulsó la petición formal a la Consejería de Educación, que, por su parte, estudiaba también posibles contenidos educativos para el inmueble. Desde junio de 2022 este colegio solo ha vivido la visita de los vándalos en varias ocasiones, según ha denunciado el vecindario en más de una ocasión.

A comienzos de 2025 seguía sin concretarse nada y ha sido este septiembre cuando se ha anunciado la desafectación. La próxima Comisión de Hacienda llevará el dictamen y será en el Pleno de octubre cuando quedará formalizado que el antiguo colegio pasa a manos del Ayuntamiento de Burgos.