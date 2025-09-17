Ni caros ni baratos: seis de cada diez pisos se han esfumado del mercado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos ha registrado una fuerte contracción del mercado inmobiliario en el segmento de compraventa, con una caída del 63% en la oferta de viviendas disponibles desde su punto más alto en diciembre de 2019. Este descenso supera la media nacional, que se sitúa en el 39%.

Dicho sea de otro modo, seis de cada diez viviendas se han esfumado del merca desde que el mercado empezó a achicarse a partir de 2020.

En el conjunto de Castilla y León, la situación de Burgos destaca por ser una de las provincias con una de las mayores reducciones de stock en venta, según los datos del portal inmobiliario idealista La caída del 63% la coloca al mismo nivel que Valladolid y Zaragoza, e incluso por encima de Salamanca (-62%) y León (-53%).

Sólo Segovia, con una bajada del 67%, muestra una reducción superior dentro de la comunidad. Palencia (-46%) y Soria (-57%) presentan cifras menos severas, aunque también por encima de la media española. Zamora, por su parte, registra una contracción del 50%, justo en el umbral de lo que idealista considera una caída crítica del mercado.

En las capitales de provincia, el patrón se repite. En Burgos ciudad, la oferta de viviendas ha caído un 63%, igual que en el conjunto provincial. Esta cifra contrasta con otras capitales de la comunidad, como Salamanca (-71%), Segovia (-77%) o Ávila (-74%), que han sufrido descensos aún más acusados. El dato burgalés se alinea con la tendencia observada en la mayoría de capitales españolas, donde 45 de las 52 han registrado caídas superiores al 50%.

Los datos recopilados por idealista/data muestran que los máximos de oferta se alcanzaron en distintos momentos según el territorio. En el caso de Burgos, ese pico se produjo en diciembre de 2019, coincidiendo con el último gran ciclo expansivo del mercado inmobiliario antes de la pandemia.