Un pequeño pueblo de Burgos reúne a los principales expertos en los últimos neandertales

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En una cueva del complejo kárstico de Ojo Guareña investigan desde hace diez años el registro de los últimos neandertales de la Meseta a los que, este año, se ha unido el registro de los primeros sapiens. Se trata de la Cueva de Prado Vargas, ubicada en la localidad de Cornejo, perteneciente a la Merindad de Sotoscueva. «En diez años de trabajo hemos logrado los objetivos de crear un equipo, excavar en extensión y divulgar, pero se han abierto nuevos retos», explicaba Marta Navazo en la presentación de ‘Encuentros en Prado Vargas. Neandertales, sapiens y científicos’.

La cita reunirá, del 23 al 26 de septiembre, a los principales investigadores del país en torno a la gran pregunta sobre la convivencia entre los últimos neandertales y los primeros homo sapiens. La última relación directa entre dos especies distintas de homínidos. El rastro está presente en Prado Vargas, Ojo Guareña, pero también en la cueva de la Fuente del Salín y Mirón en Asturias, el Estrecho de Gibraltar, la Cueva Allende de Cervera de Pisuerga en Palencia, la Peña Miel en Nieva de Cameros, La Rioja, el Aguilón en Zaragoza, la Cueva de la Sima en Constantina en Sevilla y los espacios del Prepirineo Oriental. Los últimos hallazgos en estos yacimientos y cuestiones como la tecnología Chatelperroniense, la convivencia con grandes mamíferos o los recursos que aprovechaban del mar estarán presentes en esta cita.

«Es una reunión especial, con expertos de toda la península pero son conferencias abiertas y gratuitas para todo el público», señaló otro de los coordinadores del trabajo científico en Prado Vargas, Alfonso Benito. El encuentro se llevará a cabo en la Casa del Parque de Ojo de Guareña, ubicada en la localidad de Quintanilla del Rebollar, y en Cornejo durante la visita al yacimiento de Prado Vargas. La jornada se cierra con una visita al complejo kárstico de Ojo Guareña.

En el encuentro, además de los principales especialistas en Paleolítico medio y Paleolítico Superior de la península también participa Trino Torres. Se trata del investigador que encontró los primeros restos arqueológicos en Prado Vargas y puso sobre la pista sobre su riqueza. «El yacimiento ya lo conocíamos, puesto que lo descubrió Trino Torres que encontró material arqueológico que depositó en el Museo de Burgos y en 2016 tres investigadores de diferentes disciplinas nos unimos para iniciar un proyecto allí que ahora cumple diez años», remarca Marta Navazo. Torres es, también, quien descubrió los primeros fósiles humanos de la Sima de los Huesos que atrajeron a Emiliano Aguirre a Atapuerca. Equipo en el que se han formado y que integran los tres responsables de las excavaciones en Prado Vargas.

Siguen los trabajos en una superficie 100 metros cuadrados aunque ya saben que hay nueve metros de potencia en la zona que «no excavaremos nosotros porque nos sale muchísimo material». Hasta la fecha, se han recuperado más de diecisiete mil restos arqueológicos datados en torno a los 46.000 años de antigüedad. En la campaña de 2019 se halló un molar de leche de Vera, una niña neandertal de ocho años. Este hallazgo constituye, hasta la fecha, el resto humano más antiguo descubierto en el complejo kárstico de Ojo Guareña.

En estos diez años de trabajo de campo han podido «crear equipo» y «dar a conocer el yacimiento» con el desarrollo de 30 trabajos de fin de grado y fin de máster, dos tesis y artículos científicos publicados en revistas científicas. «Hemos logrado crear un equipo potente enfocados en los últimos neandertales y los primeros sapiens», remarcó la profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Burgos, Marta Navazo. Ella junto con Alfonso Benito, geólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Cenieh, y codirector de Atapuerca, y Rodrigo Alonso, director gerente del Sistema Atapuerca, han liderado diez años de trabajo que se expondrán del 23 al 26 de septiembre en Merindad de Sotoscueva.

La cita arrancará con la charla inaugural de Alfonso Benito sobre ‘Cambios en la Merindad de Sotoscueva a lo largo del tiempo geológico’. El congreso, organizado por el Equipo de Investigación de Prado Vargas, la Diputación Provincial de Burgos, el Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva y la Casa del Parque del Monumento Natural de Ojo Guareña,